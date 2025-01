"Il teatro Alaleona perché escluso?"

Perché nell’elenco dei teatri della Marche, inseriti fra i candidati al riconoscimento di ‘Teatri storici patrimonio dell’Umanità dell’Unesco’, non c’è il Teatro Alaleona di Montegiorgio e altri piccoli e meritevoli teatri di borghi antichi? Una domanda che a Montegiorgio circola con una certa insistenza da qualche giorno, e sono molte le animosità che spingono ad una mobilitazione da parte di rappresentanti del mondo della cultura e della politica. "Nella Marche esistono più di 100 teatri – racconta Elena Massini, milanese di nascita e montegiorgese di adozione – e un motivo c’è, questa terra ha sempre avuto una spiccata sensibilità al mondo dell’arte e della cultura. Eppure ho scoperto pochi giorni fa che solo 14 di questi sono stati inseriti nell’elenco per la candidatura al fine di divenire patrimonio culturale dell’umanità dell’Unesco. Una cosa che a mio avviso è sconcertante, assurda. Con tutto il rispetto per altre regioni, che non dispongono di un patrimonio di teatri ricco come il nostro, mi sembra ingiusto che per salvaguardare altri territorio vengano penalizzate le Marche. Il teatro Alaleona di Montegiorgio merita di essere inserito in questo elenco, come lo meritano altri teatri, piccoli gioielli architettonici. Questo conferirebbe un valore aggiunto, unico nel mondo a questo riconoscimento e alle Marche. Pertanto chiedo ai cittadini del territorio di Montegiorgio e delle Marche di mobilitarsi, invito le istituzioni, ma anche esponenti del mondo dell’arte e della cultura come il maestro Giovanni Allevi, ai nostri Neri Marcorè e Cesare Catà di farsi portavoce di questa iniziativa, per dare al Teatro Alaleona e ad altri teatri marchigiani il ruolo che meritano".

Un tema che in questi giorni sta alimentando discussioni fra i cittadini ed anche fra le forze politiche. "Mi chiedo perché il Teatro Alaleona non sia stato preso in considerazione – commenta Claudio Ferracuti, del gruppo di minoranza Insieme per cambiare Montegiorgio -. Il nostro Teatro Alaleona ha tutti i requisiti per essere inserito fra i teatri storici grazie alla sua longevità, agli illustri personaggi che da qui sono passati. Inoltre rappresenterebbe un elemento di lustro e di promozione per Montegiorgio. Non vorremmo che per eccessiva timidezza della nostra Amministrazione, perdessimo anche questo treno, come avvenuto già in precedenza per l’Ufficio di prossimità o per la Compagnia dei carabinieri". Alessio Carassai