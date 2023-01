Il teatro Cicconi compie 150 anni Serata di festa con la ‘Luisa Miller’

Appuntamento da non perdere al teatro ‘Cicconi’ che questa sera festeggia i 150 anni dall’inaugurazione con la ‘Luisa Miller’ di Verdi. Era infatti il 19 luglio del 1873, quando a Sant’Elpidio a Mare si inaugurò il teatro ‘Luigi Cicconi’ con la rappresentazione della ‘Luisa Miller’ diretta dal giovane Luigi Mancinelli, con protagonista, fra gli altri, il tenore Settimio Malvezzi (primo Rodolfo nel debutto dell’opera verdiana al ‘San Carlo’ di Napoli nel 1849). In onore dei 150 anni quindi, alle 21 di questa sera, il Comune, l’Accademia Organistica Elpidiense e l’Amat, presenteranno un’edizione lirico teatrale proprio della ‘Luisa Miller’ per voci con accompagnamento di pianoforte e narratore, a cura dell’associazione ‘Incontri d’Opera’. Protagonisti del palco, saranno: Patrizia Perozzi (soprano, Luisa) Franco Alessandrini (baritono, Miller) Davide Bartolucci (basso, Walter) Tommaso Mangifesta (tenore, Rodolfo), Valentina Coletti (contralto, Federica), Alessio De Vecchis (basso, Wunn). Al pianoforte il maestro Davide Martelli, voce narrante Paolo Santarelli (suo anche il coordinamento di regia).

Un evento importante che per l’occasione prevede la distribuzione della pubblicazione ‘Il Teatro e la sua città’ che ripercorre la storia teatrale elpidiense. Info: Amat e assessorato alla cultura di Sant’Elpidio a Mare.