Il ‘Teatro Ideale’ è finalmente pronto

E’ già stato scelto il suo nome, sarà infatti intitolato ‘Teatro Ideale’ in riferimento alla città e inaugurato sabato 3 maggio alle 10 il ristrutturato cine teatro di Servigliano. Abbiamo già raccontato la storia di questa struttura e del suo piano di recupero che l’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Rotoni, ha portato avanti con costanza e impegno, ora finalmente la struttura verrà riconsegnata alla popolazione di Servigliano e della media Valtenna. Quello che un tempo era il cinema ‘Moderno’, era divenuto negli ultimi decenni una struttura inutilizzata a poche decine di metri dal centro storico. L’Amministrazione attraverso un asta pubblica e con risorse di Bilancio ha acquistato attraverso un’asta pubblica l’immobile al valore di 150.000 euro. Successivamente attraverso fondi Pnc (Piano nazionale complementare) stanziati attraverso la Regione Marche e l’Usr (ufficio speciale per la ricostruzione) per un valore di 2.500.000 euro è stato possibile recuperare una struttura che diverrà un prezioso contenitori per promuovere cultura, fare formazione e sviluppare attività di socialità. I lavori sono ultimati, i tecnici in questi giorni stanno apportando gli ultimi interventi ai sistemi tecnologici ma la struttura è già pronta. Il salone principali svolgerà la funzione di teatro e cinema, è stato realizzato un nuovo ampio palcoscenico di 9x10 metri, nuovo impianto luci e audio; uno schermo avvolgibile che cala dall’alto con proiettore digitale di ultima generazione. Al primo è stata realizzata una sala convegni attrezzata di tutto punto. La struttura è stata dotata sul tetto di un impianto fotovoltaico per rendere la struttura più autonoma dal punti di vista energetico e di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

"Siamo felici che i lavori siano ultimati – commenta Marco Rotoni – sarà una struttura a servizio di tutto il territorio. Il nuovo palco consentirà di ospitare stagioni culturali, ma sarà messo a disposizione degli ospiti dell’Albero dei Talenti per svolgere laboratorio teatrale. Gli allestimenti saranno possibili tramite una rampa che dà diretto acceso sul palco, sono stati allestiti dei comodi camerini. Al piano superiore la sala convegni potrà ospitare eventi di formazione anche a carattere universitario". La comunità si sta preparando ad una grande cerimonia. Invece in forma di rispetto alla recente scomparsa di Papa Francesco, i festeggiamenti per il santo Patrono San Marco sono stati rinviati.

Alessio Carassai