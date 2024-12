"Il teatro patrimonio Unesco?"

Uber alles sempre, questa volta con la richiesta inoltrata per il riconoscimento del teatro comunale quale patrimonio mondiale dell’Unesco. Come dire: non ci facciamo mancare nulla, per la valorizzazione della nostra città Intanto il lancio effettato dell’iniziativa avrà risonanza a livello dei mass media. Ed è già un successo. L’Amministrazione ha avviato l’iter per arrivare al riconoscimento. Il percorso burocratico ha conosciuto proprio di recente una delle sue prime importanti tappe. La Giunta ha infatti approvato il protocollo d’intesa della proposta di candidatura dal titolo ’The system of italian-style condominio theatres of the 18th and 19th centuries in Central Italy’. La strada è stata avviata dall’Assessorato alla Cultura, Carlotta Lanciotti, la quale gli scorsi mesi ha portato avanti contatti con la Regione per la definizione del piano d’azione. L’ambizioso progetto ha visto inizialmente il coinvolgimento di 62 realtà marchigiane. Dopo una prima selezione il numero dei teatri regionali è stato ridotto a 14, tra cui quello di Porto San Giorgio. Per caratterizzare maggiormente la candidatura, la Regione Marche ha coinvolto altre due regioni, Umbria ed Emilia Romagna, entrambe a a sostegno di due strutture ciascuna. In totale, quindi, il progetto vede coinvolte 18 realtà, ora firmatarie del protocollo che le impegna "a coordinarsi e a collaborare".

Secondo il protocollo "l’attività è volta alla predisposizione e all’avvio dell’attuazione del Piano di gestione, lo strumento di pianificazione finalizzato alla tutela e alla conservazione dei valori del sito per il quale si chiede l’inserimento nella lista del Patrimonio mondiale". Porto San Giorgio, insieme agli altri aderenti, concorda sull’opportunità di prevedere, nel caso di un buon esito della candidatura, la costituzione di una struttura dedicata alle questioni concernenti lo status di sito del Patrimonio mondiale Unesco, L’assessore Carlotta Lanciotti entra nel merito dei passaggi: nel 2025 si dovrà aderire a questo progetto regionale finalizzato alla valorizzazione del nostro teatro. "In questa fase abbiamo ottenuto un importantissimo risultato: essere tra i 14 del progetto è un vanto. Non nascondiamo la nostra speranza di arrivare in fondo a questa candidatura".

Silvio Sebastiani