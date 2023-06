Il teatro per ragazzi ancora protagonista a Torre di Palme

Dal 14 al 16 giugno, per il secondo anno consecutivo nella meravigliosa cornice di Torre di Palme, è in programma la Festa Nazionale di Utopia, organizzata dall’associazione ’Ho Un’Idea di Lapedona’ e da Proscenio Teatro Ragazzi di Fermo, patrocinata e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fermo, dal Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche e dalla Cassa di Risparmio di Fermo. Utopia acronimo di Unione Teatri Operativi Per l’Infanzia e l’Adolescenza, è un’associazione costituita da oltre trenta formazioni professionali italiane attive nel vasto universo del teatro dedicato all’infanzia e alla gioventù. Nata nel 2011, Utopia rappresenta una poderosa sinergia tra operatori del settore che hanno spinto lo sguardo al di là dei confini territoriali. Spiegano Marco Renzi, Giuseppe Nuciari e Simone Agostini: "L’associazione è promotrice di Teatri Senza Frontiere, progetto sociale di teatro e solidarietà che cura ogni anno in contesti particolarmente difficili e significativi del mondo, con un gruppo di volontari che conduce laboratori e presenta spettacoli. Nella serata del 15 giugno verrà presentata con proiezioni, immagini e racconti la missione del settembre 2022 a Nairobi (Kenya) e verrà presentata la prossima del 2023 in Ucraina. Inoltre, ogni anno organizza la sua festa nazionale, un entusiasmante evento di tre giorni che propone spettacoli per tutti - a ingresso libero e alcuni con biglietto ridottissimo - una vetrina e incontri dedicati a compagnie artistiche e professionisti del settore che hanno così un’opportunità unica per riflettere e discutere sul loro lavoro rivolto alle nuove generazioni".

La Festa di Utopia si è tenuta per sette edizioni nell’isola di Ventotene, uno de luoghi simbolo dell’Europa, e dallo scorso anno viene organizzata a Torre di Palme, incantevole frazione costiera della città di Fermo. Le rinomate compagnie provenienti da diverse parti d’Italia hanno votato proprio per tornare a Fermo, per l’orgoglio dell’assessore alla cultura, Micol Lanzidei: "In qualche modo Utopia apre la programmazione estiva nel nostro borgo meraviglioso, il teatro per ragazzi è un ponte tra le generazioni, è un’arte che mette semi per il futuro". L’evento è supportato dalla Fondazione Carifermo, rappresentata da Giamaica Grilli: "Per Carifermo è una conferma, visti gli obiettivi e il successo raggiunti lo scorso anno. Ancora una volta investiamo sui giovani che sono il target di questo festival e di tante azioni della banca. Si comincia il 14 giugno, alle 17, per maggiori informazioni si può consultare il sito www.utopiateatroragazzi.it o contattare il numero telefonico 389.2031356.