Il Teatro romano di Piane per le Giornate europee

Il Teatro Romano di Piane di Falerone, che ha ospitato durante l’estate una partecipata stagione culturale, domani 28 settembre sarà aperto al pubblico in occasione delle ‘Giornate Europee del Patrimonio 2025’. L’iniziativa voluta dal Ministero della Cultura e coordinata a livello locale della Soprintendenza archeologia delle belle arti e paesaggio delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, ha predisposto per il Fermano una giornata di apertura per questa splendida struttura incastonata all’interno dell’area archeologica ‘Falerio Picenus’ area di interessa storico che recentemente ha portato alla luce alcuni reperti di grande valore, ma che sono in attesa di altri finanziamenti per fruibili al pubblico. Quella di domani sarà un’apertura straordinaria con orario: al mattino dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18, e sarà completamente gratuita, con visite organizzate della durata di circa 45 minuti, con le guide che forniranno una ricostruzione storica e culturale del Teatro e della colonia augustea ‘Falerio Picenus’. Un progetto fortemente voluto non solo per rendere noti i gioielli del territorio, spesso poco conosciuti anche ai residenti, ma con l’intento di conferire il giusto valore di questi preziosi reperti storico e architettonici, fra i meglio conservati delle Marche, che ancora oggi continuano a suscitare emozioni ospitando durante l’estate concerti, serate di teatro classico, eventi culturali di vario titolo che riscuotono grande successa e che incantano i turisti in visita. a.c.