Il Tempio di Bellona conquista dodici titoli nazionali

Un weekend ricco di emozioni per l’associazione Il Tempio di Bellona e all’insegna delle donne. Sul ring del Pala Padovani di Bari si sono presentati ben 12 atleti fermani per conquistare il titolo di Campioni Nazionali Assoluti F1 di categoria. Sono tutte provenienti dalla società fermana Il Tempio di Bellona le uniche ragazze che, nelle Marche, hanno portato a casa il prestigioso titolo italiano di kickboxing-K1 in questa competizione: a brillare è stata Maria Giulia Cucco che, protagonista assoluta con doppia medaglia d’oro, ha primeggiato in due differenti categorie portando a casa i relativi titoli nazionali. Eccellenti sono state anche le prestazioni di Nouhaila Zarouali, che ha conquistato il suo oro con grande determinazione. Vince il titolo di campionessa nazionale Fight1 di categoria anche Matilde Anna Pariante, portando il bottino totale a quattro ori per la squadra, che vanno a sommarsi all’argento di Giulio Marinozzi e ai bronzi di Matteo Minnucci, Allison Renzi, Michele Ruggeri e Nicolò Abbruzzetti. Un plauso va agli atleti Mohamed Haitam Zaroulai, Leonardo Cucco ed Eron Vrapi, che hanno dato dimostrazione di un ottimo livello tecnico. Particolarmente complessa anche la sfida vinta da Daniele Carbone che, con impegno e costanza, ha portato a termine un durissimo match, in cui ha dominato il ring nonostante l’infortunio al piede, a causa del quale non ha potuto portare a termine la sua corsa all’oro. "Più del risultato raggiunto – ha commentato la presidente Francesca Pieragostini - quello che i nostri ragazzi dimostrano, ancora una volta, è il grande spirito di squadra con cui, sostenendosi reciprocamente, portano in alto il nome de Il Tempio di Bellona con passione, disciplina e cuore". Un plauso particolare alle "donne" del Tempio di Bellona che in questo momento in cui si sparla tanto di violenza di genere, si sono fatte valere".