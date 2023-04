Il Terminal fa spazio ai giovani Progetti per raccontare il territorio

Il punto di partenza è il Terminal, un luogo che è entrato nelle abitudini dei giovani, spazio di incontro e di crescita. È da qui che nasce un’iniziativa per i giovani, per i quali sono in corso progetti dedicati, promossi dal Comune di Fermo, dall’Ambito Sociale XIX, dall’associazione Giovani Territorio Cultura (Gtc), cofinanziati anche dalla Regione Marche. La prima iniziativa riguarda l’idea di favorire il racconto del territorio, attraverso ricerche storiche o interpretazioni ‘fantastiche’ sviluppate dai ragazzi. In questo senso andava il laboratorio di scrittura creativa, sviluppato dall’associazione Famiglia Nuova insieme all’Isc Da Vinci – Ungaretti e quello sulle narrazioni visive e realtà aumentata con il supporto del liceo artistico, Preziotti-Licini di Fermo. Altri laboratori riguarderanno i social come opportunità per professionisti e artigiani all’istituto Artigianelli a Fermo e lo smart cinema, con la collaborazione dell’associazione ‘Il Cielo sopra Berlino’ di Andrea Cardarelli all’interno di Spazio Betti, con una proiezione finale nel corso di un evento a giugno in piazza del Popolo. L’altro bando che ha consentito di ottenere un finanziamento per il territorio ha per obiettivo l’aggregazione e il senso di appartenenza ad una comunità, digitale e fisica, di giovani dai 16 ai 35 anni, anche attraverso la social radio ‘Mamma esco a fare due passi’ e le competenze artistiche digitali. Le attività si terranno tra il Terminal e altri spazi in città, con i ragazzi del liceo artistico e degli Artigianelli. Ci sarà un corso per imparare a parlare in pubblico, con Cesare Catà presso il coworking Civico 111 a Salvano di Fermo, un corso di fotografia digitale ed editing diretto da Marco Raccichini, sempre a Salvano di Fermo, un corso di sviluppo web dedicato principalmente al portale web del liceo artistico e laboratori di orientamento tenuti da Stefano Castagna nel territorio di Amandola.

A sostenere le iniziative gli assessori Alberto Scarfini e Micol Lanzidei, con Alessandro Ranieri coordinatore Ambito XIX. Forte la collaborazione delle scuole, con le dirigenti Anna Maria Bernardini del liceo artistico e Maria Teresa Barisio dell’Isc Da Vinci Ungaretti. Un ruolo importante riveste anche la social radio ‘Mamma esco a fare due passi’ che, come hanno ricordato Paolo Nanni e Giuseppe Iadonato della redazione, forte dei suoi numeri da quando è nata con 32 podcast audio tra rubriche e interviste e oltre 10.000 viewsascolti, ha in programma tutta una serie di nuove proposte, iniziative, rubriche, laboratori e incontri, fra cui quello con il giornalista Toni Capuozzo il 23 aprile a Montegranaro, dalle sedi del Terminal Mario Dondero di Fermo e al centro sociale di Lido Tre Archi, per creare sempre più contenuti originali unendo interessi giovanili e promozione sociale.