"Il territorio mi piace, c’è un’energia particolare"

Un viaggiatore sa sempre dov’è casa, riconosce i luoghi buoni per trovare pace. è un viaggiatore così Gio Evan, artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. È tutte queste cose insieme, un bambino e un adulto capace di volare, oggi nel suo rifugio tra le campagne di Sant’Elpidio a Mare. È da qui che segue il volo del suo nuovo brano, ‘Turno di notte’, un momento molto intimi del suo percorso. "Questo territorio mi piace molto, racconta l’artista, c’è un’energia particolare. Sono cresciuto in Umbria, dunque i paesaggi sono simili, ma qui ho trovato una mentalità aperta, il mare, mi piace l’attitudine delle persone". Un brano che parla anche della madre persa da poco, del padre che si fa anziano, dei figli che crescono: "Un momento di bilancio, la livella deve rientrare in bolla, mettere a posto le cose, vedere come sono, che forma hanno preso. Non ci fermiamo mai a vedere cosa ha combinato un cambiamento, come quando vediamo un nuovo dipinto che evolve da uno vecchio, noi rimaniamo incastrati sul vecchio, senza renderci conto che è un quadro nuovo. Questo è un brano che racconta il momento in cui ti fermi a mettere in ordine le cose. Un padre che invecchia, la famiglia prende i suoi rami, i nipoti che crescono". Il video, diretto da Fabrizio Conte, racconta la storia di un ragazzo che sembra vivere senza fissa dimora, forse un viaggiatore, con l’abitudine di installare giochi interattivi nelle strade della città. Il suo obiettivo è rallegrare, anche solo per pochi secondi, la giornata di uno sconosciuto. Recupera e ricicla materiali di scarto, trasformandoli in una corda da saltare, un bowling, una scacchiera, perché crede che il diritto alla rinascita debba essere accessibile a tutti. In autunno parte anche il tour nei teatri, uno spettacolo che ruoterà intorno a quel brano. "E’ una canzone fatta a pennello per i teatri, una canzone a forma di teatro. Io ho un debole per Fermo, mi piacerebbe suonare nel magnifico teatro dell’Aquila".

Sono aperte le prevendite per il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan dal titolo "L’affine del mondo", i biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. "L’affine del mondo" mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni. L’8 aprile esce anche il nuovo libro, un piccolo gioiello per tutti, dedicato ai più giovani. ‘Le chiamavano persone medicina’ si intitola il libro, un linguaggio, quello della scrittura, che l’autore ama in maniera particolare. "Ho viaggiato abbastanza nel 2024, ho costruito vari vuoti che oggi esplodono e devo riempire. Con il libro ne riempio uno, racconto di un mix di nonne, ho avuto la fortuna di averne tante, anche una prestata da un amico e mi ha insegnato tanto, ho unito le rughe e il risultato è questo lavoro".

Angelica Malvatani