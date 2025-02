Il tir andava zig zag, l’autista era ubriaco

Guidava un autoarticolato ubriaco. La cosa non è sfuggita ad una pattuglia del distaccamento polizia stradale di Amandola, che durante un servizio di vigilanzaha incrociato l’autoarticolato sulla statale 78. Insospettiti, gli agenti hanno invertito il senso di marcia e lo hanno fermato pochi metri dopo. Dopo i primi controlli, i poliziotti hanno sottoposto il conducente all’accertamento con l’etilometro, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,40 g/l. L’autotrasportatore è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, la patente di guida è stata ritirata e l’autoarticolato sequestrato.