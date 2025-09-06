Il Tirassegno ha un campo tutto nuovo: "Qui divertimento e aggregazione"

Per tutti è un po’ come tornare a casa, ricominciare una storia che non si è mai interrotta. Tutto è accaduto il 30 agosto 2025, il giorno in cui è stato riaperto il recuperato campo del quartiere Tirassegno: "Una data che rimarrà scolpita in eterno nella storia giallorossa del Tirassegno calcio, un giorno impossibile da dimenticare, un ricordo che terrà ancora più unito un intero quartiere che da anni sognava di vivere questo momento", hanno sottolineato i presenti. Una folla di appassionati si è riversata sabato a "Casa Tirax" per l’inaugurazione del nuovo campo sportivo e per vivere con grande entusiasmo un evento di straordinaria importanza per il Tirassegno e per tutta la città di Fermo.

Dopo la preghiera iniziale e la solenne benedizione di Don Paolo c’è stata l’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro: insieme al presidente Mirco Tufoni il sindaco Paolo Calcinaro, gli assessori Alberto Scarfini, Ingrid Luciani e Mirco Giampieri ed il delegato provinciale FIGC Giuseppe Malaspina. L’esibizione dei tamburini e degli sbandieratori della Contrada San Bartolomeo, protagonisti sul nuovo manto di erba sintetica con il loro spettacolo, ha concluso questa prima emozionante parte dell’evento. E’ toccato poi al presidente Mirco Tufoni prendere la parola, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo storico traguardo; è intervenuto anche il Priore della Contrada San Bartolomeo, Gian Luca Iervicella, a testimonianza dello stretto legame che unisce tutte le anime del quartiere. Dopo i saluti di Giuseppe Malaspina, delegato provinciale della FIGC e del Consigliere LND Andrea Colò la parola è passata agli assessori Scarfini, Giampieri e Luciani, che hanno manifestato tutta la loro soddisfazione per la realizzazione di un progetto che riqualifica non solo il quartiere Tirassegno ma l’intera città di Fermo. Conclusa la passerella istituzionale il Presidente Tufoni ha presentato al pubblico la nuova rosa della Prima squadra per la stagione 2025/26, pronta a fare il suo esordio ufficiale in Coppa Marche tra meno di due settimane. "Un pomeriggio ricco di emozioni, vissuto insieme a tanti amici che hanno scritto splendide pagine nella storia giallorossa, ha sottolineato il presidente, è grazie a questa enorme passione ed al costante impegno di chi ama questa maglia e questo quartiere se quello che un tempo era solo un sogno si è oggi trasformato in una meravigliosa realtà. Che questo campo possa essere un luogo di crescita, di divertimento e di aggregazione per la nostra comunità".