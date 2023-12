Il tombolone del Montani: "Influencer di conoscenza"

Non è Natale senza il Tombolone del Montani. Torna per la 17esima edizione ed è in programma il 28 dicembre. "I nostri studenti saranno influencer di conoscenza", spiega la dirigente Stefania Scatasta. La scuola che si apre alla città e si racconta, il tombolone è qualcosa di più di un momento orientativo, è una festa, una storia cominciata 17 anni fa, da un’idea della docente Teresa Cecchi con Maura Rogante. Prosegue la dirigente: "E’ la teoria che diventa pratica attraverso una visione laboratoriale di esperienza sul campo. Una visione della scuola che si sviluppa nel tombolone, un’esperienza culturale con cui si aprono le porte della città, ci si racconta anche all’interno dell’orientamento. Ogni anno si cerca uno sfondo integratore culturale dentro cui comporre un gioco, stavolta parliamo di Stem e una visione dedicata alla figura della donna, con l’intento di aprire ancora una volta un fronte e stavolta è il fronte di una scuola tecnica al femminile". Un momento unico in Italia che quest’anno sarà dedicato proprio alle donne, troppo spesso scoraggiate ad affrontare un percorso di studi scientifico e invece perfettamente in grado di cogliere le sfide del futuro. Ogni casella ha la storia di una scienziata a fare da madrina, per raccontare una storia che parte da Ipazia e arriva fino a Samanta Cristoforetti: "Da quest’anno quindi nella nostra locandina compare una scienziata, prosegue Teresa Cecchi, La ricerca scientifica ha da tempo mostrato che non esistono differenze in termini di abilità e capacità innate imputabili al genere eppure le donne risultano sottorappresentate nei settori legati alle Stem (Science Technologies Engineering and Mathematics). Tra tutti coloro che hanno conseguito una laurea nel 2020 nel nostro paese, il 36,8 per cento degli uomini ha una laurea Stem contro il 17 per cento delle donne". Gli studenti si dicono entusiasti, faranno conoscere tutti gli indirizzi della scuola, dall’aeronautica all’agraria, dall’elettronica alla chimica passando per esperienze di matematica, di fisica, di informatica: "Noi ragazzi abbiamo fatto il tombolone quando eravamo alle medie, raccontano, oggi è bello essere dall’altra parte e condividere questa esperienza che per noi è stata decisiva".

I partecipanti ricevono una cartella con 5 numeri corrispondenti a 5 esperimenti. Sotto la guida di uno staff di oltre 300 tutors, studenti e docenti del Montani, ognuno arriverà a fare tombolone svolgendo le esperienze assegnate e ricevendo in premio una rivista scientifica digitale. L’appuntamento è a partire dalle 15 nella sede del Biennio, per ritirare la cartella, far festa e imparare divertendosi insieme. Angelica Malvatani