Il torneo dei quartieri prende forma. Hanno già aderito 150 giocatori

Lì per lì era una scommessa tra amici, un’idea per progettare un’estate diversa. Poi però il torneo dei quartieri per Monte Urano è diventato un grande evento che sta coinvolgendo proprio tutti. L’iniziativa è di Emanuele Trotti, Edoardo Morelli, Matteo Polini, Luca Monterubbianesi e Roberto Malaigia, tutti monturanesi, il più giovane 21 anni, il più ‘vecchio’ 27. Insieme hanno ragionato su quello che si può fare d’estate in un paese piccolo: "Volevamo immaginare qualcosa che convincesse i ragazzi di Monte Urano a restare qui anche nei mesi estivi, spiega per tutti Emanuele, a fare qualcosa di bello tutti insieme, coinvolgendo anche i più grandi, le diverse generazioni. Per questo abbiamo pensato ad un torneo che si faceva tanti anni fa qui a Monte Urano, a giugno le squadre che rappresenteranno i diversi quartieri del paese si sfideranno allo stadio comunale, giocando a calcio a 7. L’importante è risiedere nel quartiere di riferimento di ogni squadra, l’età minima è 18 anni ma non ci sono poi limiti di età. Per questo abbiamo già iscrizioni che vedono insieme genitori e figli".

Del torneo si parlerà tra due settimane, il 13 aprile, alla bocciofila, nel corso di una cena evento a cui hanno già aderito 150 persone. Una serata elegante, si cenerà e poi si ballerà e alle 23,30 sarà presentato il torneo a cui si può ancora aderire: "L’idea è creare un momento di aggregazione per il paese usando la scusa del calcio, ci piaceva creare una identità di quartiere, nell’incontro tra generazioni, non vietiamo a nessuno di partecipare. Per aggiungere qualcosa in più ci abbiamo messo la creazione di una dirigenza, insomma, conclude Emanuele, facciamo le cose sul serio e speriamo che il torneo diventi una piacevole abitudine anche per gli anni a venire".