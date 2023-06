Il torneo di triangolo Ecco le classi vincitrici

Una moltitudine di cuori e mani a battere, nei giorni scorsi, al campetto di Santa Petronilla a Fermo in occasione della finalissima del torneo di triangolo ‘TCO’s Cup’ del liceo scientifico ‘T.C. Onesti’, il terzo dei tornei cittadini tra studenti degli istituti superiori. Nella prima parte della serata, la finale femminile aveva visto le rosa vestite della 5ES capitanate da Justine Pelliccetti, prevalere sul 4BSP in tenuta nera. Onore e gloria dunque per: Giulia Viozzi, Linda Del Rosso, Beatrice Baldo, Eugenia Maurizi, Virginia Los, Irene Torresi, Alice Torquati e Alessia Ferretti alla quale è andato anche il premio ‘miglior giocatrice’. Alla presenza della preside Ripari e della vicepreside Ferroni, prima dell’attesissima finale maschile, il caloroso saluto dell’ex studente nonché sindaco Calcinaro, dell’assessore allo sport Scarfini e ai servizi sociali Giampieri: "Uno spettacolo vedere così tanti ragazzi e ragazze in una serata di sport, amicizia e condivisione". Sugli spalti: fumogeni, striscioni e cori. Scatti, ripartenze veloci e due squadre a contendersi la vittoria, in campo: le maglie nere del 3CSP sulle quali hanno avuto la meglio quelle biancorosse del River Plate del 4CSP con un netto 3-1, vincendo il secondo titolo di fila. Soddisfatto capitan Matteo Pompili nel ringraziare i compagni di squadra: Alessandro Del Rosso, Tommaso Sandroni, Tommaso Cozzi, Marco Marronaro, Leonardo Vagnarelli. Alberto Luciani e Stefano Morelli e Matteo Torquati premiato anche come ‘miglior giocatore’. Il titolo di miglior portiere ad Alessandro Marziali. La 14esima edizione della ‘TCO’s Cup Santape’ si è chiusa, tra fuochi d’artificio, con numeri da capogiro con 40 squadre, oltre 300 alunni impegnati e un pubblico da record ma l’appuntamento, a data da definire, è con la ‘Firmum Cup’ per incoronare la classe ‘campione dei campioni’ tra gli istituti superiori.

Gaia Capponi