Il torneo Open di Natale è un successo. Concorrenti da tutta Italia

Quinta edizione pienamente riuscita del torneo open di Natale organizzato dal circolo tennis Porto San Giorgio. Ha visto la partecipazione di circa di 150 giocatori provenienti da cinque diverse regioni: 120 maschi e 26 femmine.

Nel maschile la vittoria è andata senza alcuna difficoltà a Giulio Colacioppo che ha battuto 6-4, 6-2 Andrea Paolini abruzzese di Pescara. Nel femminile vittoria meritatissima di Ginevra De Angelis del circolo tennis Tolentino 6-2, 6-1 contro Crystal Aratari Emilia-Romagna. De Angelis si allena da Galimberti Academy come tantissimi giovani che hanno partecipato al torneo di Natale, che ormai è diventato tradizione del calendario marchigiano.

Alle finali hanno partecipato il presidente del Comitato regionale della federazione nazionale tennis e responsabile tecnico del circolo sangiogese, dottor Emiliano Guzzo, il vicepresidente del circolo tennis Porto San Giorgio, Nazareno Vita, il consigliere Foscolo Luzi, la consigliera Detto alla scuola tecnico Tennis Carmela Verone e il vicesindaco e assessore allo sport Fabio Senzacqua. Il commento del presidente Guzzo: "Finali bellissime, una delle migliori partite degli ultimi anni. Complimenti ai giocatori e ringraziamenti a tutti".

Particolarmente apprezzata da tutti l’istituzione del premio sportività, che è stati aggiudicato con consenso unanime a Valerio Vagnozzi: "Al premio sportività - parole del presidente Guzzo - è opportuno dare il giusto risalto. In Italia nessuno lo ha previsto solo il circolo di Porto San Giorgio". I risultati delle finali: Ginevra De Angelis vs Cfrystal Aratari 62, 61; Giulio Colacioppo vs Andrea Paolini 64, 62.

Ringaziamenti degli organizzatori ai due arbitri sempre presenti e attenti: Dolores Iammarone di Civitanova Marche e Raffaele Rizza del circolo tennis Porto San Giorgio, che hanno permesso lo svolgimento regolare e senza nessun tipo di problematiche al torneo.

