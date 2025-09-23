Il tour di Riccardo Magi: "Bisogna riparare i danni fatti dal governo regionale"

È iniziato a Fermo il tour di Riccardo Magi, segretario nazionale di Più Europa, a supporto del candidato di centro sinistra Matteo Ricci. Arriva con un po’ di ritardo per un incidente in autostrada che ha rallentato, come spesso succede, il tragitto lungo l’Adriatico. Sorride, col cuore un po’ marchigiano, originario di Pergola, si ferma volentieri per raccontare, con la candidata del fermano Valeria Leoni, le priorità del partito: "Siamo con i candidati di Avanti con Ricci, secondo noi il candidato giusto per riparare i danni e lo sfacelo portati avanti fino ad ora dal Governo regionale. Tra l’altro le Marche soffrono della politica estera di questo Governo, sono alle prese prima con la crisi in Russia e poi con i dazi con l’anima della manifattura che c’è". Magi sottolinea che Più Europa è la parte liberal della coalizione, lo stesso Ricci garantisce questa apertura, su temi importanti: "Dall’altra parte abbiamo davvero posizioni neofasciste, noi nelle Marche abbiamo chiesto e ottenuto che si affronti il tema del fine vita, nel programma c’è la volontà di varare una legge regionale su questo in assenza di una legge nazionale che lascia i cittadini nell’incertezza. Si devono regolamentare tempi e procedure, come fatto in Toscana o in Sardegna, per una politica che davvero ascolti i cittadini". Una questione che deve essere una priorità per tutti, ribadisce Leoni, non solo della Regione che comunque dovrà fare la sua parte. Magi spiega che parlare di una filiera istituzionale nelle Marche non ha senso: "La presenza massiccia del presidente del Consiglio e di tutti i Ministri è al limite del lecito, ci si dovrebbe limitare alla comunicazione istituzionale e invece è evidente che temono una sonora sconfitta. Acquaroli è candidato debole, nei contenuti, la differenza nei rapporti col Governo la fanno le buone o le cattive amministrazioni".

La referente regionale del partito, Cora Fattori, spiega: "E’ piuttosto grave che si assicuri la viciendanza del Governo solo alle Regioni dello stesso colore. Noi crediamo che chi amministra lo debba fare per tutti icittadini. Abbiamo fatto una campagna elettorale in mezzo alla gente, sui nostri temi, siamo sicuri che i risultati si vedranno. Tra l’altro questa filiera così amica in questi anni nelle Marche si è vista veramente poco. Oggi ci dicono che le Marche volano, poi ci danno la Zes, ma a metà. C’è qualcosa che non torna".

Angelica Malvatani