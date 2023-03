Il tradizionale concerto del Pergolesi

Un evento di grande suggestione è quello che andrà in scena il 2 aprile dalle 17,30 nella chiesa Auditorium San Filippo Neri si terrà il tradizionale Concerto per la Settimana Santa a cura del Conservatorio GB Pergolesi realizzato da studenti e maestri, con ingresso gratuito. Un bel programma caratterizzerà l’evento: in apertura il concerto per due violini e orchestra d’archi e basso continuo di J.S. Bach che avrà come solisti la giovane allieva Giorgia Cardarelli insieme al suo Maestro Luca Marziali. A seguire il coro da camera - composto da 28 giovani allievi cantori della scuola di musica d’insieme vocale e repertorio corale del Conservatorio proporrà due bellissime composizioni – di rara esecuzione - del grande compositore veneziano del ‘700 Baldassarre Galuppi. Si tratta di due salmi, il Nisi Dominus in Do minore il Dixit Dominus in Sol minore entrambi per soli coro e orchestra d’archi e basso continuo. Il concerto terminerà con il celebre Mottetto Ave Verum Corpus di WA Mozart. Al coro e orchestra da camera guidati dal Mastro Ciferri, si aggiunge la presenza di tre giovani soliste molto brave e promettenti: il primo soprano Margherita Hibel, il soprano secondo Nadezhda Kokhe e il contralto Tamara Kirakosova. "Il Concerto per la Settimana Santa rappresenta un appuntamento che scandisce una tradizione e nel contempo rappresenta una bella opportunità per solisti, coro e orchestra del nostro Conservatorio per allenare le proprie doti artistiche, ha detto il direttore Nicola Verzina, un concerto come quello di domenica 2 aprile, rappresentano una opportunità performativa preziosa per i nostri allievi italiani e stranieri che possono esibirsi dal vivo davanti ad una platea e una opportunità per quest’ultima di ascoltare e avvicinarsi alla musica sacra".