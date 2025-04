Il tradizionale concerto di Pasqua trasformato in un omaggio a Mozart

Il tradizionale concerto di Pasqua trasformato in un omaggio musicale a W.A.Mozart. Si terrà venerdì nella chiesa di San Gregorio Magno di Magliano di Tenna alle 21,30 un concerto promosso grazie alla collaborazione dei comuni di Magliano di Tenna, Francavilla d’Ete e Monte San Giusto che sotto la direzione del maestro Gionni Scriboni, proporranno un repertorio di musica classica dedicata al genio di Mozart. Per l’occasione si esibiranno: il coro ‘Ceux Fidelis’ di Francavilla d’Ete; la corale ‘San Gregorio Magno’ di Magliano di Tenna, la schola cantorum ‘Santa Cecilia’ di Monte San Giusto a cui si aggiungeranno l’orchestra da camera ‘Sinfonietta Gigli’ di Recanati e i cantori solisti: Annarosa Agostini (soprano); Barbara Bucci (messo soprano); Sergio Pison (tenore) e Rosario Luciani (basso). Il concerto di Pasqua da decenni per i cittadini maglianesi e dei centri limitrofi è un appuntamento di ritrovo per ascoltare musica classica di alta qualità.