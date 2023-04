Il trend del mattone Affitti per le vacanze, prezzi in crescita Va male a chi vende

di Vittorio Bellagamba

Il periodo delle vacanze di Pasqua coincide per molti turisti che visitano le splendide località del fermano nella scelta del luogo per la villeggiatura estiva. Con i taccuini in mano i turisti annotano gli annunci esposti fuori dalle abitazioni oppure nelle vetrine delle agenzie immobiliari. A suscitare interesse non sono solo le opportunità di affittare le case per le vacanze: non mancano coloro che intendono investire sul ’mattone’ per acquistare una seconda casa nel Fermano. Nel territorio, il mercato immobiliare viaggia a due velocità in questi primi mesi del 2023, con i canoni d’affitto in espansione mentre i prezzi di vendita tendono verso la stabilità. Queste sono le principali evidenze riscontrate dall’Osservatorio trimestrale sul mercato immobiliare marchigiano di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, a cura della business unit specializzata in analisi di mercato Immobiliare.it Insights.

Nelle Marche il primo trimestre dell’anno vede i prezzi di vendita crescere di quasi l’1% in regione, un ritmo più contenuto rispetto alle rilevazioni annuali, ma permettono alla media regionale di superare la soglia dei 1.700 euro al metro quadro. Il mercato delle compravendite mostra al contempo una buona performance della domanda, che cresce di quasi il 7% nel trimestre, mentre gli stock di immobili in vendita calano del 2% nello stesso periodo. Per quanto riguarda le locazioni, i canoni crescono di più rispetto ai prezzi di vendita: +3,8% nel primo trimestre 2023, arrivando a 8,7 euro al metro quadro. Segnali diversi emergono dagli altri principali indicatori: la domanda di immobili in locazione si contrae, -4,1% nel trimestre, mentre gli stock in locazione si accumulano nello stesso periodo: +21,3%. In entrambi i casi, questi rilevamenti sono in controtendenza rispetto ai trend annuali. A Fermo le quotazioni degli immobili viaggiano su trend di crescita tra i più consistenti della regione con un eloquente +4,0%, a 1.432 euro al metro quadro. Nel contempo a Fermo, però, spetta il primato per la flessione della domanda di abitazioni in vendita che si attesta a -26,1%.

Per quanto riguarda gli affitti è la provincia di Pesaro e Urbino è la più costosa per gli affitti in regione: bisogna infatti mettere in conto di spendere, in media, poco meno di 11 euro al metro quadro. Pesaro segue comunque a breve distanza (9,7 euromq) ed è la città in cui i canoni d’affitto crescono di più in questo trimestre, +8,5%. Tra i territori più economici troviamo invece il comune di Macerata e la provincia di Ancona, entrambi appena sopra i 7 euro al metro quadro di media. Da segnalare inoltre la provincia di Fermo, che con il suo -13,5% è quella che decresce di più nei canoni nell’ultimo trimestre, arrivando a 7,6 euro al metro quadrato.