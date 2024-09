Il triathlon ha invaso la riviera. In gara con la formula ’Eliminator’

"E’ stata una bellissima edizione – il commento a caldo del presidente nazionale della Federazione Triathlon (Fitri), Riccardo Giubilei – sempre in crescita con oltre 750 ragazzi (dai 14 ai 19 anni, ndr) provenienti da tutta Italia per disputare la finale di Coppa Italia Giovani in una location che si presta molto bene". Sabato è andata in scena una formula innovativa, la Eliminator: "Sono Triathlon molto brevi e intensi con la qualifica, la semifinale e la finale e sulla base di questi risultati, sono state composte le squadre per la Crono di oggi (ieri, ndr) per cui ragazzi di squadre diverse e di regioni diverse hanno gareggiato insieme". Una formula molto interessante "perché consente ai ragazzi di cominciare a confrontarsi con la specialità olimpica della staffetta" prosegue Giubilei. La location piace talmente che "l’idea che abbiamo con sindaco e amministrazione è di valutare di fare qui addirittura anche la gara di Triathlon di giugno".

"Siamo orgogliosi di aver ospitato per il secondo anno consecutivo questo importante evento sportivo, un’occasione per promuovere la nostra città (oltre 1.200 tra atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie hanno soggiornato qui già da mercoledì) - commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella – e ancora una volta Porto Sant’Elpidio si è dimostrata accogliente e all’altezza di manifestazioni di caratura nazionale". Sia Giubilei che Ciarpella ringraziano Croce Verde, Protezione Civile e Polizia Locale. I risultati finali. Trofeo Crono: Cat. Junior femminile: Martina McDowell (Cus Udine); Sara Balletta (Minerva Roma); Anna Uliano (Feniks); Cat. Junior maschile: Lorenzo Pelliciardi (Raschiani Triathlon), Edoardo Del Carlo (Team Star), Giovanni Pavanello (Pavanello Eroi del Piave); Cat. Youth B femminile: Vittoria Facco (G.S. Fiamme Oro), Chiara Guarisco (Doria Nuoto Loano 2000), Vanessa Del Carlo (Team Star); Cat. Youth B maschile: Achille Alessandri (T.D. Rimini), Davide Faldini (Team Star), Aaron Franceschini (Leosport); Cat. Youth A femminile: Lucia Broggini (Tri Team Brianza), Sara Baldo (NP Varedo), Lara Lovisi (Airone Triathlon); Cat. Youth A maschile: Tommaso Pedrini (Tri-Swim) Ludovico Trincheri (Doria Nuoto Loano 2000), Alessandro Villa (Cus Pro Patria Milano). Finale Coppa Italia: Cat. Junior uomini: Giovanni Aruffo (Leosport), Riccardo Cultore (Polisportiva Mimmo Ferrito), Davide Catalano (SBR3); Cat. Junior donne: Martina Mcdowell (Cus Udine), Zoe Orsolini (Raschiani Triathlon Team), Anna Uliano (Feniks); Cat. Youth B uomini: Aaron Franceschini (Leosport), Ruben Espuna Larramona (Cus Pro Patria Milano), Achille Alessandri (T.D. Rimini); Cat. Youth B donne: Vittoria Facco (G.S. Fiamme Oro), Vanessa Del Carlo (Team Star), Carlotta Verde (T.D. Rimini); Cat. Youth A uomini: Alessandro Villa (Cus Pro Patria Milano), Ludovico Trincheri (Doria Nuoto Loano 200), Pietro Carminati (Team Krono Lario); Cat. Youth A donne: Greta Fasolo (Silca Ultralite), Giulia Doninelli (Feniks), Alice Ventre (Valdigne Triathlon).

Marisa Colibazzi