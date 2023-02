Il Triathlon porta duemila presenze

Dopo che per due anni, l’appuntamento con il Triathlon aveva lasciato la città a favore di altri lidi, quest’anno, la manifestazione sportiva torna a pieno titolo a Porto Sant’Elpidio e, in vista delle due giornate di gare del campionato italiano, previste il 16 e 17 settembre, la macchina organizzativa si è già messa in moto per fare di questa edizione un evento ancora più spettacolare. Nei giorni scorsi, si sono ritrovati il sindaco Nazareno Franchellucci, l’assessore al turismo, Emanuela Ferracuti, il presidente dell’associazione Forhans Team, Gianluca Calfapietra (organizzatore dell’evento per conto della Federazione Triathlon), i titolari dei tre villaggi turistici cittadini, Holiday Family Village, Le Mimose e la Risacca e i rappresentanti dei B&B, per accordarsi e organizzare l’ospitalità di atleti, accompagnatori e visitatori. In tutto, si prevede sulla città la ‘calata’ di circa duemila persone che, in periodo destagionalizzato (la stagione estiva sarà appena terminata), sono ‘oro colato’ per il turismo cittadino e per l’indotto, ovvero per le attività commerciali e artigiane. Sono numerosi gli incontri che si sono susseguiti la scorsa settimana da parte dei soggetti organizzatori, briefing tecnici e logistici per fare il punto con la polizia locale e summit con la Polizia Locale, dai quali "è emersa una importante novità: cambia la location della manifestazione che avrà come base la piattaforma polifunzionale del lungomare nord (vicino alla pineta), anziché il tradizionale spazio davanti all’ex Serafini - fa sapere Franchellucci -. Una vetrina prestigiosa che, come ogni anno, contribuirà a promuovere il nome e l’immagine della città a livello nazionale oltre che a rappresentare un ottimo strumento per muovere il turismo". "I rappresentanti delle strutture ricettive – aggiunge la Ferracuti – hanno mostrato apprezzamento e soddisfazione per il fatto che si tratta di un evento destagionalizzato oltre che per il prestigio della manifestazione che vede partecipare squadre provenienti da tutta Italia, garantendo un importante indotto grazie alle oltre 2mila presenze".

Marisa Colibazzi