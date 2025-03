Il tributo a Loredana Bertè e Mia Martini

Tributo a Loredana Bertè e Mia Martini il 9 marzo. "Due voci, due anime, un emozionante viaggio senza tempo In una serata speciale, celebriamo la forza, la sensibilità e il coraggio di due icone femminili della musica italiana: Mia Martini e Loredana Bertè" così scrivono gli organizzatori nel profilo Facebook dello spettacolo, in programma alle ore 21 del 9 marzo nel teatro comunale. Sul palco, una band di musicisti talentuosi interpreterà i loro brani più celebri, per far rivivere la magia di due figure uniche, capaci di emozionare: Alessandra Doria – Voce, Davide Di Luca – Chitarra, Mauro Rosati – Tastiere, Luca Ventura – Batteria, Andrea "Zak" Zaccari – Basso: "Un tributo sincero e potente, da vivere tutto d’un fiato" si legge ancora sul profilo Facebook. Per informazioni 376.2143061 Prevendite su www.ticketone.it.