Il trionfo di San Martino: "Gioia grandissima"

La Contrada San Martino vince la sua diciannovesima contesa del secchio, raggiungendo le contrade San Giovanni e Sant’Elpidio nell’albo d’oro della manifestazione. Si interrompe così la scia di vittorie della Contrada Cavaliera Sant’Elpidio, vincitrice delle ultime tre edizioni. Alla vittoria è seguita la consegna del ‘Secchio’ in Piazza Matteotti, con un entusiasta bagno di folla dei tifosi contradaioli che, dall’inizio alla fine della manifestazione, non hanno mai fatto mancare il loro caloroso e colorato sostegno alla squadra. La festa si è poi spostata nella sede della contrada San Martino, dove il ritorno del ‘Secchio’, assente dal 2019, è stato accolto con un entusiasmo e una soddisfazione che solo chi vive la Contesa può conoscere. “Meglio di così non poteva andare. Ci siamo allenati bene e siamo arrivati alla gara fiduciosi di potercela giocare. Molto contenti anche per la grande sportività che ha contrassegnato tutte le partite” dichiara Cristian Bernocchi, al suo primo mandato come Priore della Contrada del cavallo rampante. "Sapevamo di poter dire la nostra e di poter fare bene. Per tutti noi una grandissima soddisfazione". "Eravamo consapevoli della forza delle altre contrade, in particolare della Sant’Elpidio, ma anche della nostra. Siamo stati molto bravi a superare i momenti di difficoltà" aggiunge Michele Rogani, presidente della contrada che, peraltro, colleziona un altro suo piccolo, grande primato: questa vittoria lo vede per la prima volta come presidente, “ma l’ho vinta anche la prima volta che ho capitanato la squadra, la prima in cui sono stato allenatore. Mi è mancata solo la vittoria per la prima volta come Priore” commenta divertito. La gioia più grande, quella che è andata avanti tutta la notte intorno a quel ‘Secchio’ conquistato con pieno merito, è stata di tutti i giocatori della squadra dei verdi, che abbiano giocato o meno. Riccardo Di Ruscio, capitano della squadra e 12 Contese al suo attivo, parla per tutti: "Dopo due anni nei quali siamo andati sempre vicini alla vittoria, siamo finalmente riusciti a conquistare il secchio. La San Giovanni ha giocato una grande Contesa, molto difficile soprattutto a livello psicologico".

"Personalmente, dopo 13 edizioni giocate sono felice di poter vincere la mia prima contesa da allenatore. Questa vittoria è merito di tutta la squadra della quale siamo tutti orgogliosi" conclude Simone Satulli, allenatore.

Lorenzo Perticarà