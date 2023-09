Il trittico di Crivelli da Sant'Elpidio a Mare in Germania: Mostra su San Francesco

E’ stato smontato, sottoposto a un controllo accurato da parte di personale esperto, dopodiché il prezioso trittico di Vittore Crivelli, ‘La visitazione della Vergine a Santa Elisabetta e Santi’ è stato ‘impacchettato’ a dovere per volare a Monaco di Baviera, al Diozesanmuseum Fresing dove sarà esposto in una mostra incentrata sulla figura di San Francesco D’Assisi che sarà inaugurata l’8 ottobre e resterà visitabile fino al 7 gennaio. Una mostra in cui alla pregevole tavola sarà riservata una posizione di rilievo nella principale sala espositiva, essendo una delle opere di maggior richiamo dell’evento per cui sarà uno straordinario testimonial della città che ne ha la proprietà e che sarà conosciuta dagli attesi 50mila visitatori. Chi vorrà approfittare delle Giornate Europee del Patrimonio, oggi e domani, per ammirare il patrimonio artistico di Sant’Elpidio a Mare, potrà ammirare l’altra maestosa opera del Crivelli custodita in pinacoteca, il polittico ‘L’incoronazione della Vergine’ e tante altre opere. In occasione di queste due giornate sono previste visite guidate al palazzo comunale (oggi, ore 16,30) e alla Madonna dei Lumi (domani, ore 16,30) e stasera, apertura straordinaria dalle 21 a mezzanotte, con visita guidata alle collezioni (ore 22). Info e prenotazioni: 0734 8196407. Solo oggi (ore 15 – 19,30) è visitabile (ingresso libero) la mostra permanente di pietre provenienti dalla Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti allestita nella sede dell’Associazione Santa Croce, in Corso Baccio 40.