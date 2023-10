Il trittico di Crivelli visitabile a Monaco

È in corso e resterà visitabile fino al 7 gennaio, al Diozesanmuseum Fresing, a Monaco di Baviera in Germania, la mostra ‘San Francesco, il Santo di Assisi’ in cui spicca in bell’evidenza il trittico di Vittore Crivelli, proveniente dalla pinacoteca civica elpidiense e gentilmente concesso in prestito per un evento che potrà richiamare fino a 50mila visitatori. All’inaugurazione, avvenuta nei giorni scorsi, sono intervenuti il sindaco Alessio Pignotti, la responsabile del settore cultura, Lorella Paniccià, Stefano Papetti, il critico d’arte nonché curatore scientifico delle collezioni comunali di Ascoli Piceno, e Luigi Moriconi, della Soprintendenza di Ancona, accolti con gli onori del caso dall’arcivescovo di Monaco e Fresing, cardinale Reinhard Marx. "Ringrazio Lidia Carrion, ceo della Swiss Lab for Culture Project e il direttore della struttura museale, Christoph Kurzeder per la prestigiosa opportunità che viene data ai tesori artistici custoditi a Sant’Elpidio a Mare – le parole di Pignotti – e per la meravigliosa ospitalità. La mostra è un’occasione importante per promuovere il nome e l’immagine del nostro territorio e delle sue eccellenze. La partnership col Museo Diocesano ci ha permesso di attivare delle sinergie e delle collaborazioni anche con altri enti pubblici e non, in vista di future occasioni di promozione del territorio".