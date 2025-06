’Il tuo posto’, nuovo singolo del cantautore fermano blue27:: "La provincia fondamentale"

Ancora una storia che parla di tutti, che racconta il territorio e la provincia e insieme il cuore dei giovani. Dumba Dischi presenta ’Il tuo posto’, il nuovo singolo del cantautore fermano blue27, al secolo Carlo Mancini, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio già dal 30 maggio prodotto da Daria Huber. Dopo l’indie rock di ’Lido di Fermo’ l’artista marchigiano sperimenta l’indie pop mantenendo il suo stile cupo e riflessivo e l’attenzione alla provincia con tutte le sfaccettature che caratterizza tutto il suo progetto. Il brano inizia con un audio dell’artista in cui ne anticipa il tema centrale: i posti del nostro cuore. "Il tuo posto non è solamente un posto fisico, concreto, come la seduta del tram, ma è anche un luogo metaforico, emotivo; il tuo posto è casa, il luogo dove ridi, piangi e ami", spiega blue27. Blue27 nasce nel 2020 a Fermo, "un nome d’arte arrivato in un momento della mia vita dove avevo pochi porti sicuri e quasi nessuna certezza. Vivere e crescere a Fermo ha i suoi lati positivi, ma per un cantautore è sicuramente un’arma a doppio taglio. Non sentirsi capiti è molto semplice, ricavarsi uno spazio per suonare ancor di più, ma la provincia nella mia musica è stata un fattore fondamentale".