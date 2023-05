Il turismo corre sul web Ecco il digital marketing

"Promuovere l’identità di Porto San Giorgio con l’obiettivo di far crescere il numero delle presenze turistiche attraverso un progetto di digital marketing da promuovere sui siti web del Comune e dell’Ataf, a cui vanno aggiunti i canali social (facebook, instagram e tik tok)". E’ il progetto recentemente approvato dalla Giunta municipale la quale lo realizzerà in stretto raccordo con l’associazione albergatori del Fermano Ataf, con la quale ha già elaborato la grafica promozionale che riporta lo slogan: “Un mare di…Porto San Giorgio”.

Lo slogan si presenta mosso da onde stilizzate e colorate che rappresentano la spiaggia, l’accoglienza, le tradizioni e il territorio. La campagna toccherà Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio e durerà fino al 30 giugno con un potenziale di oltre 11,5 milioni di contatti. Il presidente dell’Ataf, Gianluca Vecchi, spiega trattarsi di uno studio di marketing tramite i dati delle presenze turistiche registrate nella Regione Marche negli ultimi anni: "Abbiamo individuato un mercato che predilige la nostra regione – precisa - e cerchiamo di suscitare l’attenzione del turista non mordi e fuggi, bensì quello che soggiorna oltre il weekend".

Piena la sintonia del presidente Vecchi con l’assessore al turismo e commercio, Giampiero Marcattili, a cui si deve l’idea di predisporre un piano strategico di digital marketing: "L’obiettivo è far diventare virale il nome di Porto San Giorgio, usando i nuovi strumenti di promozione – afferma l’assessore –. Vogliamo attirare nuovi villeggianti e mantenere i tanti affezionati con un marketing digitale e territoriale a 360 gradi: mare e spiaggia ma anche enogastronomia, ambiente, arte e cultura offerte dal nostro territorio. Raccoglieremo le emozioni dei villeggianti nelle manifestazioni di accoglienza che verranno organizzate. Saranno fotografie e video a raccontarle in previsione di una futura campagna promozionale che punta ad affermare il nuovo brand della riviera del fermano, che si è deciso di elaborare e lanciare con i Comuni della costa della Provincia di Fermo. Andiamo incontro ad un nuovo modo di scegliere la vacanza con il digitale. Per questo – conclude l’assessore Marcattili – si è scelto di eseguire una campagna di Ads che punta ad una larga platea, dai giovani alle famiglie". Per lo sviluppo e la progettazione, lo studio marketing la giunta comunale ha previsto una prima spesa di 5.000 euro.

Silvio Sebastiani