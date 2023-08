Il turismo passa tra cultura e buon cibo Tassotti: "Stagione strana, ma non molliamo"

di Angelica Malvatani

La minuscola barboncina esce dall’hotel come se fosse casa sua, educata e composta. Tutto è organizzato alla perfezione all’Astoria, lo storico hotel della città, l’unico dentro le mura di Fermo. È un finale di stagione che però ancora regge, la cagnolina con la sua famiglia soggiorna volentieri qui ma c’è ancora un discreto movimento di turisti e visitatori. In questi giorni c’è un torneo internazionale di scacchi e ci sono circa 60 giocatori inscritti. Dal resto, quella degli scacchi è una tradizione che regge, il titolare dell’Astoria, Guido Tassotti, cerca di non perdere occasioni per un turismo anche fuori stagione: "È un torneo che proponiamo tutti gli anni a San Valentino e che ad agosto ritrova la sua forma allargata. Il nostro hotel è rimasto punto di riferimento per il mondo degli scacchi, qualche sera fa c’è stata una bella simultanea in piazza e tutti sono rimasti incantati dal nostro centro storico".

Che stagione è stata, quella che si sta per chiudere? "Una stagione strana, a tratti faticosa. Difficilissima a maggio e giugno, col maltempo, a luglio c’è stata un’ottima ripresa, ad agosto poteva andare meglio. Devo dire che cambiano le formule del turismo, quello che posso vedere da qui è che funzionano ancora le vacanze in camper e nei mega villaggi con tutti i servizi a portata di mano. Noi però non ci siamo per niente scoraggiati, anche la presenza dei cagnolini in hotel è gradita, è un flusso turistico importante cui non si può rinunciare, fatto per lo più di persone serie ed educate, come educati sono i loro animali". La novità di questa estata è stata la terrazza sistemata e intitolata a Titti, Tiziana, che di Guido è compagna di viaggio: "Abbiamo vissuto momenti molto belli sulla terrazza, abbiamo accompagnato il giovedì del mercatino ma anche tante altre serate importanti con piccoli e grandi eventi. Era una scommessa ma devo dire che è piaciuta molto, nell’ottica di una cura grande che abbiamo messo per l’hotel tutto, dai servizi al personale, passando per le camere. Le recensioni ci hanno premiato, certo è che il rincaro delle materie prime, dell’energia, di tutti i costi di gestione di un hotel ci mettono a dura prova, impossibile alzare i prezzi per i clienti, bisogna trovare sempre nuove occasioni per crescere e per farsi ricordare da chi passa di qui".

L’altro segreto di Tassotti è la cucina, come presidente dell’associazione cuochi difende le ricette della tradizione. Come si racconta la nostra storia a tavola? "Tra noi c’è Sandro Pazzaglia, storico chef ma anche studioso delle tradizioni. Con lui ci siamo interrogati spesso sul valore della cucina tradizionale, di un piatto di pasta al ragù, sui nostri vincisgrassi, su quello che le nostre nonne ci hanno insegnato. Dietro c’è una filiera grande, ci sono i nostri produttori, c’è l’identità stessa di un territorio. Se proponiamo le alghe giapponesi le possiamo mangiare a Londra come a Porto San Giorgio, la pasta di Campofilone condita come la sappiamo condire noi la mangi solo qui e allora torni e ti appassioni ad un’esperienza. Punteremo sempre di più su questo, per costruire un movimento di opinioni, per fare cultura, e dunque anche turismo, all’insegna della grande gastronomia".