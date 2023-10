Il turismo tra presente e futuro: "Aumentate le presenze estere"

Parlare di turismo è una faccenda complessa, richiede preparazione, lungimiranza e capacità di cogliere tutte le occasioni che il futuro offre. Parte da qui ‘Futuro turismo’, il convegno regionale che si tiene da tre anni a Fermo, una sorta di stati generali legati al mondo dell’accoglienza, alle sfide ancora da cogliere. L’organizzazione è dell’assessore al turismo Annalisa Cerretani, con il sindaco Paolo Calcinaro, intervistato da Barbara Capponi, che ha aperto i lavori insieme con il viceprefetto, Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, e il consigliere regionale Andrea Putzu che commenta: "Investiamo molto nel settore turismo, quando siamo arrivati nel 2020 ogni comune si promuoveva da sè, mentre con Atim riusciamo a dare risposte importanti su temi fondamentali". Per il presidente della Provincia Michele Ortenzi fare turismo è anche sistemare strade e dare agli enti locali la possibilità di coprire servizi essenziali. Per il commissario alla ricostruzione Guido Castelli questa invece è una stagione di grande possibilità d’investimento, un tempo in cui si può innovare ricostruendo. La dirigente regionale del settore turismo Paola Marchegiani parla di una valutazione positiva della stagione estiva, con un meno due per cento che per altre regioni è stato un meno 20: "Da tener presente che negli anni passati non si andava all’estero. Il segno più è nell’arrivo degli stranieri, abbiamo avuto un più otto per cento su cui bisogna lavorare. Cala di un quattro per cento Fermo, un calo che però è legato solo all’esperienza del mare, penalizzata dal maltempo di maggio e giugno. Si deve puntare su città d’arte e di esperienza che comunque attirano sempre. Costruiamo un sistema internet perché è lì che si vende e se non ci sei non esisti. Atim Marche promuove una destinazione fatta di ambiti territoriali che hanno una storia da raccontare". Tante le possibilità: c’è un bando per la digitalizzazione dei comuni, per il settore informatico che offre ovviamente occasioni per il turismo. Ci sono due bandi in uscita per sostenere il prodotto turistico, per chi ha la capacità di mettersi sul mercato digitale. Su questo ci sono 3 milioni di euro, per finanziamenti fino a 200mila euro. Ci sono 22 milioni per 22 progetti identitari di sviluppo dei borghi, poi ci sarà un ulteriore bando solo di riqualificazione alberghiera. I soldi ci sono, ha precisato Germana Di Falco, esperta di fondi europei per Anci, che ha parlato di 250 miliardi di Pnrr da spendere entro il 2026: quello che serve è la capacità di fare progetti. A portare il loro contributo anche Luca Pezzani, presidente di Marca fermana, che ha parlato della sfida di riportare l’associazione di 30 comuni al centro dell’attenzione, e Amato Mercuri, presidente dell’associazione regionale Borghi più belli d’Italia, che parla a nome di 30 comuni delle Marche: "Uno dell’ascolano entra il 7 novembre, altri 18 sono in lista d’attesa". Daniele Gatti, presidente Villaggi Marche, ha sottolineato: "Lavoriamo tutti insieme per costruire il brand riviera fermana, come la riviera delle palme e del Conero". Sara Zanni è consulente del ministero del turismo per i cammini religiosi e spiega che c’è un avviso pubblico di 3.5 milioni di euro per la promozione di questo tipo di cammini e per la realizzazione di strutture di accoglienza intermedie: cinque le realtà di questo tipo nelle Marche. In conclusione, l’esperienza di Cristina Fabi, Sales Manager di Google, originaria di Sant’Elpidio a Mare, ma oggi a Dublino, che spiega come online le Marche sono una destinazione: "In Google abbiamo rilevato che quest’anno gli italiani che hanno cercato vacanze all’estero sono aumentati del 30 per cento rispetto all’anno precedente. Il turismo domestico è cresciuto ugualmente del 10 per cento e dunque si dimostra solido. Nel fermano non siamo solo mare".