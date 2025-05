Il valore della legalità, classi quinte a lezione da Giovanni Impastato

L’incontro degli studenti delle classi quinte del polo Urbani con Giovanni Impastato è stato ricco di emozioni e di riflessioni sul valore e sul coraggio della legalità. L’appuntamento che si è svolto al teatro delle Api è stato promosso nell’ambito di un progetto curato da Samuela Pallottini, e realizzato grazie alla collaborazione tra il polo scolastico e l’associazione Civitasvolta (di Civitanova Marche). Protagonista è stato proprio Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ucciso a Cinisi dalla mafia la notte tre l’8 e il 9 maggio 1978, che davanti ai maturandi ha discusso di mafia e di legalità attraverso il vivo ricordo del fratello che va considerato non un eroe, ma come colui che non si è arreso davanti ai sistemi mafiosi, che ha lottato per la libertà fino all’ultimo. L’ospite è stato introdotto da Luca Alici (docente Filosofia Politica all’Università di Perugia) e da Marco Massei (Civitasvolta). Hanno portato un saluto il sindaco Massimiliano Ciarpella e il vicepreside dell’Urbani, Mario Andrenacci, invitando i ragazzi a meditare sul coraggio e sull’impegno civile e sul ruolo della scuola per affrontare determinate sfide sociali. Al termine, pranzo preparato dagli studenti dell’alberghiero.