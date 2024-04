Il velista Pietro Fucelli in gara in Slovenia

Dallo scorso venerdì e fino a venerdì 12 si svolgerà nella località di Izola, in Slovenia, l’edizione 2024 del Campionato Europeo, classe Ilca 4. Saranno c 211 provenienti da 33 Paesi gli atleti velisti che compongono la flotta maschile. Tra loro figura l’atleta di Porto San Giorgio Pietro Fucelli che gareggerà in rappresentanza dei colori nazionali oltreché di quelli della Lega navale di Porto San Giorgio. Il Presidente della Lni Giacomo Romani, i dirigenti e l’istruttore Matteo Brega sono orgogliosi della partecipazione di Pietro Fucelli al campionato europeo classe ILca A. Alla Lega sono tutti convinti che Pietro darà il massimo sia per temperamento personale che per rendere onore agli importanti colori rappresentati, Pertanto tutti gli augurano buon vento .