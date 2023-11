Il vento è una raffica di sos. Alberi sopra le auto e danni. Messa in sicurezza un’area

Sono stati numerosi e articolati in tutto il territorio fermano e nell’arco di oltre 24 ore gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno dovuto fronteggiare danni e disagi causati dal vento. La protezione civile regionale aveva diramato un allerto meteo e già in piena notte sono arrivati i primi interventi. Intorno alle 2,20 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Piane di Falerone in un campo in prossimità della strada provinciale 97 dove probabilmente a causa di un fulmine, aveva preso fuoco una catasta di rotoballe. Fortunatamente non ci sono stati feriti e la catasta situata in mezzo al campo non ha creato condizioni di percolo per le abitazioni limitrofe, nella tarda mattinata il fuoco era domato. Numerose si sono susseguite le chiamate per alberi e rami caduti in mezzo alla carreggiata e non solo, ma la rete viaria non ha subito rallentamenti. I disagi maggiori sono stati registrati nell’entroterra. Ad Amandola si sono rovesciate le impalcature di un paio di cantieri, un ramo è caduto sopra un auto in sosta in prossimità del cimitero, fortunatamente non ci sono stati feriti. A Montefortino, si sono staccati alcuni pannelli dal tetto di un cimitero. Situazione analoga a Montappone, dove si sono staccati alcuni pannelli dal tetto del campanile della chiesa. È stata messa in sicurezza l’area e domani ci sarà un ulteriore sopralluogo, anche con l’utilizzo di una gru. Come dicevamo disagi per alberi e rami spezzati sono stati registrati a Gabbiano di Fermo, Montegiorgio, Monte San Pietrangeli, Francavilla d’Ete, Lapedona, con una Fiat rossa danneggiata da un albero caduto, Altidona e Sant’Elpidio a Mare. La costa oltre alle mareggiate, sembra aver accusato disagi minori, l’unico caso da segnalare, un’auto rimasta impantanata mentre cercava di attraversare un sottopasso ricolmo d’acqua in località Lido Tre Archi.

Alessio Carassai