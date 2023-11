Il vento forte lascia decine di alberi caduti e pali della Telecom piegati

Il vento forte che ha spazzato il territorio nella nottata fra giovedì e venerdì e nelle prima ore della giornata di ieri, ha provocato disagi alla viabilità a qualche danno fortunatamente contenuto a strutture private, ma la situazione sta tornando alla normalità. Sono circa una trentina gli interventi che i vigili del fuoco di Fermo sono stati chiamati a risolvere specie alle prime luci dell’alba di ieri. Nella maggior parte dei casi si è trattato di alberi e rami spezzati che sono caduti in mezzo alle strade creando qualche disagio alla viabilità, comunque la rete viaria in tutto il territorio è stata mantenuta sempre aperta, anche se sono molto i detriti di vegetazione che si sono accumulati specie nelle strade secondarie meno trafficate. Le zone più colpite quelle dell’entroterra: Montegiorgio, Falerone, Grottazzolina, ma anche Amandola, Montefortino, Montelparo, Monteleone di Fermo. Fra le segnalazioni anche alcuni pali della Telecom che si sono piegati sotto la spinta del vento creando disagi alle connessioni e linee telefoniche; i tecnici sono intervenuti per risolvere la situazione e nel pomeriggio le linee sono tornate in funzione; serre private negli orti che sono state scoperchiate anche se i danni sono limitati, insegne di attività commerciali divelte che dovranno essere sostituite, cassonetti e sacchetti trasportai nei campi. Con il trascorrere delle ore la situazione è andata progressivamente normalizzandosi, anche se la presenza di vento ha continuato a create qualche fastidio.