"Il verde pubblico non si gestisce così"

"Non è così che si gestisce il verde pubblico: gli alberi vanno tutelati ed accompagnati nel corso della loro crescita". Bacchettate all’amministrazione comunale e preoccupazione per la sorte del patrimonio arboreo della città da parte del Comitato per la salvaguardia di viale Cavallotti e del verde di Porto San Giorgio. Attualmente la sua attenzione è rivolta alle piante del viale dei Pini, ritenendole a rischio di espianto dopo aver ascoltato l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli il quale ha detto di dover rinviare i lavori di sistemazione del viale per 240.000 euro dovendo prima verificare lo sato di salute delle 50 piante che vi si trovano per poi decidere il da farsi: “non vogliamo correre il rischio – la sua precisazione - che al termine dei lavori un’essenza collassi e vada addosso a qualcuno". Qeste dichiarazioni sono state viste come una minaccia per le 50 piante. Secondo il Comitato, l’attegiamento dell’Amministrazione è dettato dalla premura di rimuovere teorici “pericoli”, magari perché in qualche caso il fusto degli alberi non è perfettamente perpendicolare al suolo di sedime, e pertanto è sufficiente una minima inclinazione per decretarne l’abbattimento: "Non è così che si gestisce il verde pubblico – ribadisce il Comitato – Spesso – aggiunge – abbiamo contestato la superficialità con cui certe valutazioni vengono eseguite. E’ il caso della schiera di agronomi che si limitano ad analisi VTA, quindi visuali, senza approfondire la stabilità degli alberi ricorrendo a valutazioni strumentali quali la tomografia dei fusti. Ma è necessaria la conservazione di quel patrimonio che dona ossigeno, benessere, stabilità dei suoli, contrasta l’anidride carbonica e rappresenta ua valenza estetica per un territorio affogato dall’edilizia. E’ indispensabile fare ogni tentativo possibile per mantenerne l’integrità, ricordando che tali vantaggi oltre che per i cittadini sono elemento di attrattiva per i turisti. Questi concetti stentano ad essere compresi dagli amministratori che preferiscono privilegiare un’asfaltatura per far correre le auto che salvaguardare l’integrità degli alberi".

E ancora. "Alberi storici che connotano la toponomastica cittadina da oltre cento anni – chiude il Comitato – e non possono essere visti come disturbo o nemici ma essere rispettati per quanto rappresentano e per le funzioni che svolgono. Se vogliamo evitare la sostituzione degli alberi vivi con alberi di plastica, come è accaduto per i prati delle aiule di viale Cavallotti, autentico insulto alla botanica ed al buon senso, è ora di cambiare registro invertendo la gerarchia delle priorità".

Silvio Sebastiani