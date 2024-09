’Il vero brodetto’. Tutto pronto per il gran finale

’Il vero brodetto sangiorgese’ è un autentico gioiello culinario di cui la città di Porto San Giorgio giustamente mena vanto ed utilizza nella promozione turistica. Domani il brodetto sarà protagonista del ’Gran Finale’, una festa particolare che l’amministrazione comunale e gli operatori del settore gli hanno voluto dedicare al termine dell’iniziativa, a cui quest’anno hanno aderito 27 ristoranti e che consiste nel fissare ciascuno la data di un venerdì in cui preparare "Il vero brodetto sangiorgese" al costo di 30 euro. Ebbene domani , ognuno dei citati 27 ristoranti preparerà in contemporanea il brodetto a 30 euro. Pertanto chi venerdì volesse mangiarlo avrà solo l’imbarazzo della scelta del ristorante, in cui prenotare. La manifestazione è stata presentata ieri in conferenza stampa: "Penso che il vero brodetto sangiorgese sia per noi un fiore all’occhiello e che ci unisce alle altre località marchigiane in cui viene proposto che sono Fano, Porto Recanati e San Benedetto del Tronto. Noi lo scorso mese di gennaio abbiamo invitato tutti i ristoranti all’iniziativa di stabilire un venerdì in cui cucinare il brodetto. Hanno aderito in 27 e venerdì sarà il Gran Finale".

Lo dice l’assessore al Bilancio Alessandra Petracci. Le fa eco l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili: "Per noi è importante essere identificati per avere un piatto storico. Questo del brodetto è un progetto che nasce nell’amministrazione precedente ma noi tutto quello che è buono lo portiamo avanti al di là della politica perché la città deve essere messa al primo posto. Il numero dei ristoratori che hanno aderito è cospicuo ed è un motivo di gioia perché significa che il tessuto commerciale risponde quando c’è un evento da condividere. Il mio plauso va a tutti i rappresentanti storici dei ristoratori che non sono soliti fare questo piatto, ma che l’hanno fatto per la città e per la storia. Nell’accoglienza a Porto San Giorgio è bello avere un piatto tipico".

Secondo Stefano Campanelli dell’omonimo ristorante bisogna precisare che il costo di 30 euro del brodetto è particolare delle iniziative che si fanno con ess. L’operatore Luciano Scafà ha disquisito sul sapore del brodetto che pur preparato con la stessa ricetta varia da ristorante a ristorante, Noris Rocchi dell’associazione chi mangia la foglia", ha ricordato che a Porto San è all’undicesimo anno dall’ottenimento della certificazione De.Co, denominazione comunale di origine per cui ha acquisito un’identità ben precisa da difendere.

Silvio Sebastiani