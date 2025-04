Il viaggio nelle scuole della Cavalcata: "La nostra storia"

Continua il viaggio della Cavalcata dell’Assunta nelle scuole dell’infanzia e primarie fermane. Oltre 1200 gli alunni coinvolti insieme a insegnanti e referenti delle dieci contrade cittadine, cui è affidato il compito di raccontare il corteo processionale che si svolgeva a Fermo sin dal 1436, come documentato dalla pagina del Missale de Firmonibus conservato nel museo diocesano, in onore della Vergine Maria Assunta in cielo, patrona della città.

A far visita alle classi 2a A e 2a B della scuola primaria ‘Don Dino Mancini’ dell’IC ‘Betti’, la contrada Fiorenza con Roberto Mercuri e Alessia Cesetti forti del supporto delle insegnanti: Ludovica Lignite, Michela Bastiani ed Edelwais Ripa. "I bambini hanno conosciuto le vicende storiche delle famiglie che vivevano nel territorio di contrada, tra cui gli Euffreducci, e delle corporazioni dei Cappellai e Tessitori- ha spiegato il Priore Luigi Volpi- poi, attraverso il gioco della memoria, si sono calati nei ruoli dei protagonisti del corteo in abito storico del’400 che ogni anno celebriamo la sera della vigilia di Ferragosto e nel pomeriggio del 15 agosto, prima della corsa al Palio. Hanno anche realizzato la coreografia biancoviola per tifare i propri compagni il 4 maggio prossimo, in occasione dei festeggiamenti per i 100 giorni al Palio".

Per la detentrice del Palio 2024, contrada Torre di Palme, Aleksandra Zajdel insieme ai contradaioli gialloverdi, ha incontrato i bambini e bambine di tutte le classi della primaria ‘Salvano’ con la fiduciaria Romina Giommarini e le colleghe: "Grande gioia vedere il calore dei bambini e delle bambine al nostro arrivo- le parole del Priore Samuele Bruni- da sempre c’è una stratta collaborazione tra la nostra contrada e la primaria Salvano. Abbiamo mostrato loro il Gonfalone con lo stemma ovvero una torre su due rocche sovrapposte con ai lati due palme a ricordare l’antico castello di Palma e il motto ‘Virtus et Praemium’, ma anche il Palio dei Bambini conquistato nel 2022 al termine della sfida tra i piccoli contradaioli di ciascuna contrada, il cui appuntamento sarà per il 6 luglio prossimo".

Gaia Capponi