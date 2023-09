Il vicesindaco di Porto San Giorgio Salvatelli entra in Fratelli d'Italia: Annuncio di FDI

"Il vicesindaco di Porto San Giorgio Lauro Salvatelli entra in Fratelli d’Italia". Ne dà l’annuncio l’avvocato Andrea Agostini in qualità di responsabile del circolo di FDI di Porto San Giorgio. L’iscrizione al partito è stata autorizzata dal Segretario Provinciale di Fermo, Andrea Balestrieri: "Rivolgo il mio benvenuto e accolgo la notizia del vicesindaco di Porto San Giorgio Lauro Salvatelli che ha deciso di aderire a Fratelli d’ Italia. Salvatelli conosce le realtà del territorio e sono sicuro che porterà un importante contributo al partito", così Balestrieri: "Sono felice della scelta di Lauro, amministratore capace apprezzato dalla città, tanto ieri nella giunta Agostini, quanto oggi in quella di Vesprini. Una storia di civismo la sua che negli anni lo ha visto intraprendere un percorso coerente con la scelta di oggi. Ricordo nell’agosto 2020 la cena con la Presidente di FDI oggi Premier Giorgia Meloni a sostegno dell’allora candidato poi Presidente della Regione Francesco Acquaroli. Ricordo la disponibilità lo scorso anno a candidarsi a sostegno del Sindaco Vesprini insieme ad alcuni nostri di FDI poi eletti in Consiglio comunale, come il capogruppo Marco Tombolini e le consigliere Giulia Vagnozzi e Valeria Fermani. FDI cresce e si rafforza nel nostro territorio. Auguri di buon lavoro",così Agostini.