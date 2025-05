Il vicesindaco e assessore Marco Tirabassi rassegna le dimissioni

Cambia la giunta al Comune di Altidona, dove il vicesindaco e assessore Marco Tirabassi, nei giorni scorsi, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico, annunciando però di rimanere membro del Consiglio comunale. A dare l’ufficialità della notizia, il sindaco Giuliana Porrà. ‘Siamo dispiaciuti – dice il sindaco – per la scelta di Marco Tirabassi, fatta in un momento delicato per il Comune. Prendiamo atto della sua decisione di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di vice sindaco e assessore, sapendo che resterà in Consiglio comunale dove continuerà a svolgere il proprio ruolo rappresentativo. Nel ribadire il dispiacere per la sua scelta, la Giunta comunale continuerà a lavorare con l’impegno e la determinazione di sempre, volte a portare avanti le attività programmate nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini e con la serenità necessaria a garantire continuità e stabilità amministrativa. Ringrazio Marco Tirabassi per l’impegno dimostrato nel suo incarico – conclude il sindaco – augurandogli buon lavoro per il proseguimento dell’attività consiliare". Nel dare comunicazione delle dimissioni del vicesindaco, Porrà rassicura sulla neo composizione di Giunta. "Il ruolo di vicesindaco – conclude il sindaco – verrà valutato e definito nei prossimi giorni, in accordo condiviso con la Giunta".

Paola Pieragostini