Il video hard diventa virale "Vendetta contro me e mia moglie"

"Mia moglie e io siamo vittime di una vendetta, una sorta di revenge porn, e la situazione che si è creata è devastante". A parlare è il parrucchiere che negli ultimi mesi si è visto ritratto insieme con la moglie e altre persone, in una serie di video hard girati diversi anni fa con una cerchia di persone e fatti circolare da qualcuno probabilmente per vendicarsi di un presunto torto subito.

Il parrucchiere e sua moglie, a causa di questa vigliacca operazione di screditamento, stanno vivendo un momento estremamente difficile, perché i video sono diventati virali e circolano nella gran parte dei telefonini del Fermano e del Maceratese. "Siamo enormemente dispiaciuti – spiega il parrucchiere – per quello che ci sta accadendo. Abbiamo vissuto tempo fa delle esperienze ’forti’ nella nostra intimità. Si, ma come tante altre persone, più di quelle che si potrebbe immaginare. Dispiace constatare che quelle persone, di cui ovviamente non potevi che fidarti ciecamente, poi, ti facciano tali cattiverie senza rendersi conto delle conseguenze. Giocare con la vita delle persone non è mai cosa buona. Ognuno dovrebbe essere libero di vivere nella maniera che preferisce, anche di vivere momenti di leggerezza tra persone adulte. Ci sono quelli che non si scuseranno mai per quello che ti hanno fatto, ma ti incolperanno per il modo in cui hai reagito. Noi rimaniamo persone vere con un passato come tanti e non riusciremo mai a comprendere la cattiveria gratuita di certa gente".

La coppia di coniugi si è intanto rivolta al loro legale di famiglia, di cui ometteremo il nome per evitare collegamenti che rendano riconoscibili le vittime del revenge porn. L’avvocato ha già preso contatto con la polizia postale alla quale ha denunciato l’accaduto e presto scatteranno tutti gli accertamenti per stabilire da quali apparecchi telefonici o computer siano partiti i video incriminati, per fare luce sulla dinamica dei fatti e quindi scoprire chi sia l’autore, o eventualmente gli autori, dell’ignobile gesto e se ci sono le condizioni per procedere penalmente nei loro confronti.

"Vorrei avvisare – spiega il legale della coppia – che chiunque diffonda i video potrebbe essere sottoposto ad accertamenti penali. Quindi chiunque sia in possesso di questo materiale, acquisito anche casualmente, farebbe bene a cancellarlo e a non inoltrarlo, se non vuole incappare in qualche inconveniente". Un avvertimento a chi ne è in possesso dunque: occhio a condividere con altre persone.

Fabio Castori