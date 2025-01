Il vino analcolico anche sulle nostre tavole

Seppur sia permesso dalla legislazione europea dal giugno 2021, il vino analcolico oggi è diventato di grande attualità. Attualità legata al nuovo codice della strada di recente entrata in vigore, estremamente rigido verso chi guida in stato di ‘comprovata’ ebrezza alcolica. Una condizione che mette in allerta tutti i patentati amanti del buon vino, accomunati dal timore dello spettro ‘ritiro patente’ ma divisi nella scelta della soluzione. Da una parte infatti c’è chi ripiega sul vino analcolico e dall’altra chi non rinuncia o beve meno. Del diverso comportamento nella tipologia di richiesta di vino ne risentono in primis le cantine. Tra queste c’è chi conferma la richiesta di vino analcolico come la Centanni di Montefiore dell’Aso pertanto si trova dinanzi alla scelta aziendale di dover investire nel processo di dealcolazione del vino con i suoi pro e i suoi contro, e chi, come la Cantina Terra Fageto di Pedaso, asserisce di non aver avuto nessuna richiesta di vino analcolico. E’ bene precisare che, il vino senza alcol si ottiene dalle normali tecniche di vinificazione, a cui segue la fase successiva di allontanamento di tutto o quasi tutto l’alcol sviluppato dalla naturale fermentazione alcolica del mosto. Secondo la legge infatti, il vino analcolico può essere parzialmente o totalmente dealcolato e può essere ottenuto solo attraverso tre tipologie di tecnica diverse: evaporazione sotto vuoto, osmosi (tecniche a membrana) e distillazione. Dunque consumare vino dealcolato può essere un vantaggio per chi vuole guidare in modo sicuro, per chi è costretto a regimi alimentari ferrei e per chi professa religioni che vietano l’assunzione di alcol. Ma la domanda sorge spontanea: il vino dealcolato può essere definito vino? O è una bevanda? A parlare dell’impatto socio culturale di questa tendenza e delle criticità, sono i titolari delle Cantine Giacomo Centanni e Michele Di Ruscio di Terre Fageto.