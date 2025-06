Il violinista Valentino Alessandrini in concerto al centro sociale Angeli

Si sono regalati un bellissimo concerto del noto violinista Valentino Alessandrini i soci del Centro Sociale Angeli, cui sono intervenuti anche gli amministratori comunali, dal sindaco Gionata Calcinari ad alcuni assessori e consiglieri comunali. "E’ stata una serata molto bella, in cui abbiamo avuto l’onore di avere l’esibizione di un musicista molto affermato, conosciuto ed apprezzato che ci ha deliziato con la sua musica, confermando la sua bravura e grande professionalità, oltre che l’enorme disponibilità" commenta il presidente del Centro sociale, Franco Giuseppe Raparo, orgoglioso per una iniziativa non solo ben riuscita, ma che rende l’idea anche del dinamismo e della voglia di fare e di offrire opportunità di svago a cittadini della terza età. Molto apprezzata anche la presenza della nuova amministrazione comunale che ha voluto dare un segnale di vicinanza ad una realtà importante per i cittadini più in là con l’età che trovano nel centro sociale una occasione di incontro e di svago. Allo stesso modo, sono state particolarmente gradite le presenze di don Enzo Nicolini, del presidente regionale di Mondo Sociale aps, Luigi Perticarà, e del presidente provinciale Paolo Capriotti.