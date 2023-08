Il volo di ’Nembo Kid’ Tutti in piedi per Riva

Si è diffusa in un baleno in città la notizia della presenza a Porto San Giorgio di Antonello Riva, uno dei più grandi giocatori della pallacanestro italiana: e in un baleno si è riempita di gente la sala consiliare del comune in cui l’ex giocatore presentava ’Il volo di Nembo Kid’, libro sulla sua vita scritto con il giornalista Edoardo Ceriani.

Riva detiene ancora oggi il record di punti segnati nel campionato di Serie A (14.397) e nella Nazionale (3.784), con la quale ha conquistato l’oro ai campionati europei del 1983 e l’argento in quelli del 1991. Nel 1984 venne convocato per le Olimpiadi di Los Angeles, mentre nel 1986 e nel 1990 prese parte ai Mondiali È stato un giocatore solido e cecchino inesorabile, specie in uscita dai blocchi, grazie alla sua tecnica e alla sua velocità. Il suo ruolo guardia tiratrice e, talvolta, ala piccola. "Impossibile non essere meravigliati davanti al suo potente jump shot (tiro in sospensione, ndr), che ricordava i grandi giocatori Nba.

Impossibile non stupirsi davanti al granitico fisico d’atleta che gli valse il nome di Nembo Kid", ricorda il coach Valerio Bianchini, a cui Riva riconosce di essere stato per lui fondamentale: "Perché mi ha aperto la strada e creato il mio ruolo". Ad ascoltare il mitico Antonello si sono ritrovati vari ex-giocatori, tra cui Rodolfo Valenti, Fausto Lovatti e Paolo Del Buono, l’allenatore Cesare Pancotto, arbitri e dirigenti. Le sue parole: "Considerato che numeri e statistiche si trovano online, abbiamo voluto far emergere ciò a cui tenevamo, cioè qualche messaggio per i giovani e la mia vera immagine di uomo". All’età di 14 anni fu acquistato dalla Pallacanestro Cantù, con cui debuttò in serie A1 a 16 anni : "La mia fortuna è stata di muovere i primi passi con Pierluigi Marzorati e Dino Meneghin, che sono state le due colonne portanti del nostro movimento. Ebbi pure in sorte di entrare a Cantù con la prima squadra all’apice, e quelli appresi allora sono stati insegnamenti fondamentali per la mia carriera".

Nel 1982 Cantù vinse la coppa dei campioni con Riva realizzatore di 16 punti.

L’anno successivo Cantù bissò il titolo con Riva miglior marcatore, con 18 punti.

Nel 1989 venne ceduto all’Olimpia Milano in cui è rimasto cinque stagioni, realizzando 23,1 punti di media per poi passare alla Virtus Roma. Nel 1996 divenne guardia della Scavolini Pesaro per poi scendere in A2 con Gorizia. Nel 1998 torna, dopo 9 anni, a vestire la maglia canturina. Poi continua a giocare con diverse formazioni anche in B d’eccellenza con Rieti, dove ha avuto la possibilità di giocare con il figlio Ivan.

Nel 2004, all’età di 42 anni, annuncia il ritiro dal basket giocato.

