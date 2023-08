Il volontariato non si ferma Estate alla Croce Azzurra

Il volontariato non va mai in vacanza: lo sanno i cinque giovani (dai 23 ai 32 anni) milanesi, volontari della Croce d’Oro, che hanno scelto di trascorrere una vacanza alternativa nella settimana di Ferragosto, indossando la divisa della Croce Azzurra. Non è il primo caso di Vacanza Volontariato, ma fa specie sapere che questi ragazzi hanno preferito raggiungere una piccola città di provincia e salire su un’ambulanza e, solo dopo il dovere, concedersi tempo per il piacere. Philippe, Caterina, Silvia, Sara e Albana sono ripartiti ieri per Milano, portando con loro una bella esperienza: "Abbiamo scelto la Croce Azzurra perché un nostro amico volontario era stato qui qualche anno fa. Ed è stata una scelta felice. Siamo stati benissimo. E’ stata un’occasione per stare insieme, facendo volontariato come facciamo sempre anche a Milano, anche se qui le modalità sono diverse". E spiegano: "A Milano lavoriamo di più e con più ospedali, qui con uno solo. Ci ha colpito il fatto che tutti si conoscono tra volontari, medici o pazienti, ed è molto positivo perché è importante per un paziente vedere una faccia amica che lo sostiene nel bisogno". I ragazzi hanno coperto turni di 6-7 ore, anche notturni, dopodiché il tempo era tutto a loro disposizione. "Noi mettiamo a loro disposizione vitto e alloggio, in cambio chiediamo la copertura di un turno giornaliero – spiega il presidente della Pubblica Assistenza, Roberto Mazzoni -. Gli abbiamo anche prenotato un ombrellone a Lido di Fermo". Le occasioni per divertirsi e scoprire il territorio non sono mancate tra Contesa del Secchio, Escape Room, tanti momenti conviviali e un mare "che ci ha piacevolmente sorpreso. Non era come ce l’aspettavamo e ci è piaciuto". In sette giorni sono nati legami di amicizia nella Croce Azzurra, in primis con la responsabile dei volontari, Patrizia Pacioni. "Per noi – conclude Mazzoni – averli qui nella settimana ferragostana è stata una manna dal cielo perché diversi dipendenti e molti volontari sono in ferie ed era complicato coprire i turni".

Marisa Colibazzi