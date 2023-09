Il Walking Football dà spettacolo. Panchester United profeta in patria

Sotto il segno di amicizia, accoglienza e integrazione, si è concluso il secondo torneo Internazionale di Walking Football Città di Fermo, presso il Firmum Village. Le 10 compagini di calcio camminato del Ferencvaros (Budapest), Novarello (NO), Pro Calcio Ascoli; Le Due Palme (Marina Palmense), Fireman Pescara, Minervino Murge (BT), Team Piemonte, Pinerolo Luserna (TO), Costa degli Etruschi (LI) e Panchester United, si sono sfidate in un girone all’italiana suddiviso in due categorie. Al termine del torneo nella categoria Over 60 sono risultate a pari punti 3 squadre, ma per il calcolo degli scontri diretti e differenza reti si sono aggiudicati il torneo i verdi di Budapest capitanati da Csaba Fritz, con al secondo posto il Procalcio Ascoli ed al terzo il Panchester United. La vittoria degli Over 50 è andata al Panchester United che ha terminato con un punto in più delle Due Palme, terzi classificati il Team Piemonte.

"Tanto lavoro dietro la manifestazione – ha dichiarato il presidente Fabio Belà nel ringraziare i suoi collaboratori nonché l’assessore Mirco Giampieri presente alla premiazione – e altrettanta soddisfazione nel ritrovare amici e sportivi che condividono la passione del calcio: non molliamo anche quando l’età non permette più di giocare a pallone. E’ vietato correre, ma la voglia di vincere è sempre la stessa". In 43 partite, sono scesi in campo oltre 100 atleti: "Un onore accogliere in città le rappresentative di cinque regioni italiane oltre quella ungherese- aveva detto il sindaco Paolo Calcinaro durante i saluti istituzionali- importante supportare progetti forieri di aggregazione e sano stile di vita, che permettono di far conoscere il nostro territorio". La disciplina sportiva, nata in Gran Bretagna nel 2011, sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di appassionati. "Grazie al progetto ‘Csain Walking Football’ stiamo lavorando con Coni, Figc e ministero dello sport affinchè il walking football venga riconosciuto tra gli sport ufficiali- ha spiegato il presidente di Confindustria Cisambiente Luciano Martinotti- rappresentiamo una risorsa per la società: una volta tanto sono i nipoti, dagli spalti, a fare il tifo per qualche nonno e non viceversa".

Visto il grande successo, sia gli organizzatori che l’Amministrazione Comunale si sono già messi al lavoro per l’edizione 2024, che si prospetta con un’ulteriore crescita nel numero delle squadre sia nazionali che estere.

Gaia Capponi