Il Welfare per i professionisti. Un evento di formazione per l’ordine degli architetti

La Viktoria Konsulting, agenzia plurimandataria di consulenza assicurativa e finanziaria, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Fermo, organizza per il prossimo 27 ottobre un evento di formazione professionale per architetti dal titolo: ‘Professione Architetto: il Welfare del Professionista e la sua Responsabilità civile professionale’. Un’occasione di fondamentale, per i diversi architetti presenti nel territorio, per approfondire il delicato tema della previdenza dei liberi professionisti. "Con l’avvicendarsi delle diverse riforme previdenziali, precisa Massimo Rui, direttore commerciale di Viktoria Konsulting, diviene sempre più necessario fare cultura previdenziale, soprattutto tra i liberi professionisti". Un momento, dunque, anche per riflettere sul "come" pianificare e gestire al meglio le future risorse legate al cosiddetto "rischio certo" della pensione dell’architetto. Durante l’evento di formazione che si svolgerà dalle ore 14,30 presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Fermo in via G. Agnelli 2224, interverranno Irene Capozucca delegato assicurativo di Viktoria Konsulting e Massimo Rui, direttore commerciale dell’Agenzia assicurativa. Per gli Architetti che parteciperanno corso, sono previsti 4 crediti deontologici. info 0734 290410