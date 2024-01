Ileana Zagaglia a ’Incipit’

Per il terzo appuntamento della rassegna INCIPIT (8° edizione) promossa dall’Associazione Santa Croce, le curatrici Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani hanno voluto avere ospite il 24 gennaio, Ileana Zagaglia e, con lei, accompagnare il pubblico a conoscere il dietro le quinte di una pubblicazione, il ruolo dell’editor, quello del traduttore, che sono importanti e determinanti tanto quanto il lavoro dell’autore del manoscritto. Come sempre, Incipit tocca ogni volta gli argomenti più diversi e il programma di questa edizione ne è la conferma: il 16 febbraio, ospita il critico letterario Massimo Raffaeli; 1 marzo, Danilo Procaccianti (giornalista di Report e scrittore); 5 marzo Sergio Reggioli (violinista e una delle anime dei Nomadi); 20 marzo, lo storico Tommaso di Carpegna Falconieri; 12 aprile, lo scrittore Piero Negri Scaglione. Da definire le date per il musicista mental coach, Stefano Berdini, per lo scrittore Tommaso Avati e dell’incontro a più voci sulla storia coordinato da Michela Ponzani. L’appuntamento è il 24 gennaio, ore 21,15, all’Auditorium ‘Della Valle’ di Casette d’Ete. Ingresso libero. Incipit è organizzato in collaborazione con Centro Giovanile Casette, Grafiche Fioroni, Libreria ‘il Gatto con gli stivali’, l’illustratore Lufo e gli amici sponsor.