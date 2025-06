Iliya Petkov si unisce alla Yuasa Battery: entusiasmo per la nuova avventura in Superlega

Anche il secondo colpo in entrata della Yuasa Battery è servito ed arriva nel reparto dei centrali. La Yuasa si è assicurata infatti le prestazioni del bulgaro Iliya Petkov, 202 centimetri, alla prima esperienza in Italia dopo l’esperienza in Francia con la maglia del Toulouse dove ha chiuso la stagione con 145 attacchi vincenti (60% in attacco), oltre a 22 muri e 14 ace. Prima della Francia ovviamente esperienza in patria per lui e poi anche in Plusliga polacca. L’Italia la sfiora ma in patria quando nell’Hebar Pazardzhik viene allenato da Camillo Placì, giocando insieme agli azzurri Sabbi e Massari mentre nel PGE Skra Belchatow in Polonia viene allenato da Andrea Gardini. Per lui anche la presenza in pianta stabile nella nazionale bulgara guidata da Blengini e in cui ha già diviso dello spogliatoio con Tatarov e Bardarov. La Yuasa l’ha incrociata di sfuggita a Dubai, dove il suo Toulouse ha partecipato al Nas Sports Tournament. Solare e raggiante confessa un certo stupore quando ha saputo dell’interesse di Grottazzolina: "Ero al telefono col mio agente, e per qualche secondo non ho proferito parola, tanto che lui iniziò a chiedermi se fossi contento e se andasse tutto bene. Ero assolutamente emozionato, quasi sbalordito, quindi inutile dire che sono super entusiasta di giocare in Italia e soprattutto a Grottazzolina, che ha alle spalle una storia sportiva da film. Sto lavorando sodo sul mio italiano, parlo già il francese, quindi spero di imparare ancora più velocemente quando arriverò. Non sono il centrale più alto in circolazione, quindi è naturale che in certe situazioni il muro non sia il mio elemento forte… direi che attacco e servizio sono le munizioni più efficaci del mio arsenale, e da questo punto di vista spero di trovare subito un buon feeling con il palleggiatore".

L’emozione è anche quella di misurarsi in Superlega, il massimo terno palavvolistico nazionale in questo momento europeo e non solo: "Spero che molte squadre ci sottovalutino, perché Grottazzolina è comunque ancora relativamente ‘nuova’ in Superlega, ma sono determinato ad aiutare il club a dimostrare che merita il suo posto tra i migliori, ma soprattutto che ha fatto la scelta giusta con me". Insomma dopo lo scudettato Magalini proveniente da Trento con una grandissima voglia di fare bene, ecco la determinazione e la grinta di Petkov che non vede l’ora di misurarsi a Grotta e con il resto della Superlega.

Roberto Cruciani