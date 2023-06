Illuminazione artistica inaugurata Maccarone: "Rivaluta tutta l’area"

La nuova illuminazione artistica inaugurata giovedì dall’amministrazione in Corso Castel San Giorgio ha rappresentato una novità bella e suggestiva accolta con favore dalla gente. Probabilmente come era nei programmi e nelle aspettative sarà funzionale al richiamo delle persone e quindi a favorire lo shopping. Il consigliere comunale di maggioranza, Giuseppe Maccarrone, esprime in particolare l’apprezzamento per il fatto che Porto San Giorgio sia stato tra i primi Comuni in graduatoria per il finanziamento dell’opera con il bando regionale “Light design”: "Siamo riusciti – afferma - ad ottenere un finanziamento sorpassando tantissimi comuni importanti. Questo il cambio di passo della nostra amministrazione, grazie al duro lavoro degli uffici è soprattutto perché è piaciuta la nostra progettualità che si è disegnata con naturalezza sulla città, senza forzature sulle vie corso Castel San Giorgio e Gentili dove abbiamo valorizzato la chiesa delle Anime Sante da troppo tempo al buio e inosservata. L’intervento permetterà a cittadini e visitatori di immergersi in un suggestivo percorso caratterizzato da giochi di luce. L’opera premierà chi ha investito quando le vie erano dormienti e si intende incentivare nuove aperture e investimenti".