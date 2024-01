"Illuminazione pubblica lasciata al buio"

Contestato dal consigliere comunale del Partito democratico, Christian De Luna, il fatto che nell’ultimo consiglio comunale del 29 dicembre non sia stato effettuato nessun cenno a cosa l’amministrazione intenda fare per la gestione degli impianti dell’amministrazione dato che gli attuali sono ultavecchi ed obsoleti e la città è buia: "Nell’ultima seduta consiliare sul bilancio – repete De Luna – nessun riferimento alla pubblica illuminazione. L’attuale Giunta aveva revocato il project financing sull’illuminazione, per poi valutare l’affidamento del servizio house alla Sgds. Vediamo che Sgds non naviga in ottime acque dal punto di vista mamanageriale e gestionale quindi chiedo alla Giunta che ha revocato il project financing per poi valutare un affidamento in house alla partecipata Sgds. Abbiamo visto che Sgds non naviga in ottime acque dal punto della vista manageriale e gestionale quindi chiedo a questa giunta e alla maggioranza di valutare una volta per tutte una alternativa al servizio di pubblica illuminazione. Non possiamo continuare a spendere più di 120 mila euro come quest’anno con interventi che non sono risolutivi ma solo delle pezze. Continuamente sull’albo pretorio si trova interventi urgenti sulla pubblica amministrazione e questa città continua ad essere buia con impianti obsoleti del 2008, continua a stare indietro rospetto le altre città perché anche comuni di 2000 abitanti hanno impianti al Led e noi no. Questa città ha bisogno di una completa riqualificazione della pubblica illuminazione. Che non va solo a migliorare la bellezza della città, aumenta il risparmio energetico, aumenta il smart city, aumenta la tecnologia, la sicurezza e il decoro".