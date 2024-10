Illuminazione scarsa: ci si rivolge al Prefetto

Non trovando udienza in loco un gruppo di cittadini ha deciso di scrivere al Prefetto di Fermo per rappresentargli la grave situazione in cui versa Porto San Giorgio per ciò che riguarda la pubblica l’illuminazione. La città è buia già all’imbrunire e quindi pericolosa da frequentare. Al Prefetto chiedono in particolare di intervenire presso l’amministrazione comunale perché ponga tra le priorità programmatiche la riqualificazione degli impianti della pubblica illuminazione. La gente sangiorgese è stufa di sopportare una città spenta ed i continui black out che a turno interessano i vari quartieri. Una città che invece dovrebbe risplendere data la sua natura di località turistica. La gente protesta, sono anni che protesta, ma chi deve garantire un servizio importante come l’illuminazione non sembra badarci. L’amministrazione è costretta di continuo ad affidare la cura degli impianti a questa o a quella ditta che non può fare altro che mettere le pecette ai tanti guasti che si verificano data la loro vetustà. Per essi di efficientamento energetico non si parla nonostante divorino energia a non finire con costi molto consistenti per il Comune e quindi per i cittadini che in pratica pagano un disservizio.